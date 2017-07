Spazi e armonie musicali, numeri e antichi Greci

La parola "armonicale" proviene dalla musica e viene usata per definire una tecnica con cui stabilire nell'edificio le forme e i rapporti tra volumi e spazi, applicando rapporti numerici uguali a quelli delle leggi delle armonie musicali. Rapporti simili si trovano anche nella fisica, nella biologia molecolare, nell'astrologia, nella geologia e in genere nella natura. I primi a considerare il sistema numerico come base della vita furono i Greci, famoso il detto di Pitagora "Dio è un matematico". Ed erano sempre i Greci a scoprire le armonie nella musica, osservando che gli accordi hanno un suono armonico quando i rapporti della lunghezza delle corde nel monocordo, un loro strumento musicale, segue dei rapporti stabiliti: 1:2 è l'Ottava, 3:5 la Sesta e così via. Trasportare questi rapporti in architettura, basandovi il sistema delle proporzioni tra planimetria, altezza delle colonne e del frontone dei templi, fu il passo seguente. Dai Greci in poi questo sistema era abbastanza diffuso in tutta l'Europa nella progettazione di edifici importanti. Solo con il diffondersi dell'architettura della prima metà del secolo scorso, questa tecnica progettuale è andata persa. L'unico sistema di armonia rimasto fino ad oggi nell'architettura di condomini e villette è quella della simmetria. Tutti gli organismi naturali sono caratterizzati da un senso di armonia nelle proporzioni, nel funzionamento e nei rapporti con il mondo circostante. Se in una persona o in un animale viene disturbata quest'armonia cosmica, si manifestano facilmente degli squilibri nella salute mentale o fisica e si possono sviluppare delle malattie serie. Tutto questo si può tradurre nell'arte del costruire: secondo il pensiero degli architetti "armonicali", per ottenere un edificio "sano" non è soltanto importante la scelta di materiali naturali e colori appropriati all'uso degli spazi, ma anche la costruzione della forma dell'edificio e dei suoi spazi. Se queste seguono i rapporti delle leggi delle armonie musicali, che si rapportano comunque a quelle della fisica e delle molte forme presenti nella natura, si ottiene un rapporto vivo, piacevole e benefico tra casa e abitante. Esempi famosi di edifici costruiti secondo rapporti armonicali sono il Tempio di Nettuno a Paestum, molte cattedrali gotiche, le ville di Palladio e a Istanbul la moschea Santa Sofia, considerata una delle meraviglie architettoniche di tutti i tempi. Rita Imwinkelried