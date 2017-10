“MUSICALMENTE – Le parole della musica”

"MUSICALMENTE - Le parole della musica" Seconda edizione della rassegna promossa dall'Istituzione per i Servizi Culturali e Formativi del Comune di Mariano Comense in collaborazione con LifeGate Radio. Programma: INCONTRI 16 maggio - Massimo Bubola e la poetica del rock 23 maggio - Luigi Grechi e le strade secondarie della musica 30 maggio - Claudio Lolli e i sogni degli altri CONCERTO FINALE 22 giugno - con Massimo Bubola, Luigi Grechi e Claudio Lolli Gli incontri si terranno presso il Salone del Palazzo Civico di Mariano Comense, in piazza Roma. Il concerto finale si terrà presso Villa Sormani, in via Montebello. Orari: a partire dalle ore 21:00 Ingresso libero