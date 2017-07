Jason Köhnen – Mutations

Comporre "colonne sonore di film che non esistono". Con questo spirito è stata creata la formazione di quel genio eclettico che è l'olandese Jason Köhnen (Bong-Ra; The Mount Fuji Doomjazz Corporation). Nell'Ep Mutations trame ambient, jazz, downtempo s'intersecano in lente e oscure atmosfere. È un esperimento originalissimo combinare atmosfere dark e doomy con strutture e suoni orientati al jazz. Il risultato è una cura omeopatica per la malinconia. Tristezza e inquietudine evocate dagli sfondi sonori vengono squarciate da brillìi magmatici, caldi e stupefacenti. Questo recente Ep di sei tracce riprende i suoni dell'album d'esordio (del 2006) con diverse novità: l'allargamento dell'ensemble a sei componenti; meno campionamenti e più suoni organici riprocessati; il fresco, femminile contributo compositivo della vocalist Charlotte Cegarra, destinata a un ruolo sempre maggiore nei futuri lavori. La cover art è dell'impressionante Seldon Hunt.