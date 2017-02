Nasce a Milano l’Osservatorio per la fotografia

Parquet a spina di pesce, travi a vista, enormi vetrate con incomparabile colpo d’occhio sui ghirigori di vetro e ferro disegnati dalle cupole della Galleria Vittorio Emanuele II, e ovviamente un vortice di scatti fotografici di vario formato e provenienza. Non poteva che esordire così, all’insegna della raffinatezza architettonica e del minimalismo contemporaneo, la nuova propaggine milanese della Fondazione Prada che, dopo la sede principale di Largo Isarco e quella fuori porta di Palazzo Corner della Regina a Venezia, ha scelto di dotarsi di un nuovo centralissimo spazio espositivo a due passi dal Duomo, appositamente dedicato ad uno dei linguaggi espressivi più cruciali dell’arte e della comunicazione dei nostri tempi, ovvero la fotografia. Un medium quanto mai versatile e polivalente, che l’Osservatorio si propone di indagare non solo con riferimento alle creazioni autoriali ma anche come fenomeno sociologico di massa, connesso alle sempre più numerose forme di interazione digitale.

Ottocento metri quadrati nell'epicentro pulsante della vita meneghina

La mostra inaugurale "Give Me Yesterday"