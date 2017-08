Nasce il primo riso certificato Fairtrade

È coltivato in Tailandia il nuovo riso Fairtrade. Il primo riso equo e solidale importato in Italia proviene da tre organizzazioni di produttori di differenti distretti: Organic Jasmine Rice producer group, Quality Jasmine Rice producer group e The rua agricoltural cooperative. Entrate nel 2002 nel registro dei produttori di riso di FLO (Fairtrade labelling organisations international), queste organizzazioni lavorano nell'ambito dell'agricoltura biologica o sono in regime di conversione. Aderiscono inoltre ai programmi di riqualificazione ambientale dell'agricoltura tailandese, paese in cui lo sviluppo dell'agricoltura biologica è ancora agli albori. Il riso certificato di questi produttori era già in vendita in altri paesi: oggi viene importato dalla riseria Reismuhle Brünnen e distribuito per la prima volta in Italia da Beretta. L'azienda, situata nel cuore del Parco del Ticino, ha una lunga tradizione nella lavorazione del riso italiano e con questa iniziativa sperimenta per la prima volta l'importazione del riso lungo tailandese che sarà in commercio nelle varietà Thai e Profumato. Fonte TransFair