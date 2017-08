Nasce un sorriso. Al supermarket

Quando qualche anno fa le confezioncine dei primi prodotti bio cominciavano a farsi largo tra gli scaffali dei supermercati, nessuno avrebbe potuto prevedere una tale esplosione di prodotti di qualità, biologici, tipici e del commercio equo e solidale. Oggi "Il Sole 24 ore" ospita la pubblicità a tutta pagina del patto tra Esselunga e CTM per la distribuzione dei prodotti BIO provenienti dal commercio equo (lo slogan: "Nasce un sorriso. Esselunga Bio e CTM Altromercato, prodotti per un commercio equo e solidale a sostegno del Sud del Mondo"). Nello stesso tempo la CONAD ha già nei propri banconi una serie di prodotti tipici regionali (a oggi 70 articoli, "referenze", ma per fino anno ne prevedono 100) contrassegnati da un involucro tutto blu e il nome: "sapori e dintorni". L'iniziativa, secondo i dirigenti, sta andando molto bene. Anche il Gruppo Rinascente ora s'appresta a lanciare il progetto "prodotti tipici". Le divisioni SMA e Auchan hanno presentato due progetti di collaborazione con i piccoli produttori agricoli e agroalimentari: "i sapori delle Regioni" e "Agricoltura secondo natura". Il primo prevede la valorizzazione dei prodotti, prevalentemente artigianali, tipici e locali: dai pizzoccheri alla sbrisolona, dalla mozzarella ai dolciumi. Il secondo provvederà a che i piccoli produttori, soprattutto al Sud, abbiano gli strumenti tecnico-culturali per realizzare prodotti non di nicchia ma di qualità migliore. Obiettivi, 100 referenze dai prossimi giorni e almeno 200 entro la fine anno. Con Carrefour, infine, 1000 punti vendita in più per i prodotti equoi e solidali Transfair. Dalla fine di marzo tutti i Carrefour, GS e Dì per Dì apriranno ai prodotti del commercio equo garantiti dal marchio TransFair. Il gruppo già lo scorso anno aveva posizionato i prodotti Mondovero in circa 300 punti vendita. Ora ha deciso di allargare, arrivando ad inserire il caffè, il tè, il cacao, la cioccolata e il miele garantiti in tutti i suoi supermercati e ipermercati. Si tratta di una delle più importanti acquisizioni conquistate dai prodotti equo-solidali nella grande distribuzione. Carrefour accompagnerà questo inserimento con una massiccia campagna informativa per cercare di sensibilizzare i suoi consumatori ed avvicinarli al Commercio Equo e Solidale. Sarà un percorso che comprenderà un posizionamento dei prodotti in aree ben visibili e in specifici espositori all'interno dei punti vendita con la divulgazione di un opuscolo informativo. Non è più una moda. Tanti investimenti fatti nel mondo delle produzioni bio e fair-trade significano che le scelte dei consumatori, le nostre scelte, finalmente premiate, sono sempre più ponderate, sane e giuste. Stefano Carnazzi