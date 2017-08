Acqua fluido di vita

Il parto in acqua, secondo uno dei pionieri di tale tecnica, il ricercatore sovietico Igor Tjarkovskij, garantirebbe al bambino una partenza ideale nella vita: il fatto di evitare sia la forza di gravità terrestre che la forte quantità di ossigeno al primo respiro, eviterebbe la distruzione di alcune sensibili zone del cervello. In linea generale, che l'acqua sia fonte vitale per eccellenza, nonché elemento dotato di notevoli proprietà curative, è noto fin dai tempi più antichi, e scientificamente provato dalla moderna idroterapia. In particolare partorire in acqua significa rendere questo evento ancora più naturale per il bambino, che passa dal liquido amniotico all'acqua della vasca, e meno traumatico per la mamma. Quest'ultima infatti riesce più facilmente a far rilassare la muscolatura rendendo meno dolorose le contrazioni, a provare meno fatica per la minor forza di gravità, e ad avere un parto più breve, grazie all'azione di massaggio dell'acqua stessa. E' chiaro che questo tipo di parto va eseguito in strutture adeguate, alla presenza di personale professionalmente preparato, come avviene nei 35 ospedali circa che prevedono parto in acqua nell'ambito del territorio nazionale. La vasca deve essere in vetroresina, con precise dimensioni che permettano alla futura mamma di muoversi e all'ostetrica di eseguire tutti i controlli; la temperatura dell'acqua deve mantenersi costante sui 37°C, e avere un ricambio continuo perché sia perfettamente pulita. E' possibile per la mamma scegliere se partorire completamente in vasca oppure trascorrervi solo il travaglio: quest'ultimo caso viene in particolare consigliato per favorire l'uscita del bambino, grazie al contrasto tra la forza di gravità in acqua e fuori. Ricorrere al parto in acqua può quindi rivelarsi un'ottima scelta, in particolare per quelle donne che si sentono già orientate verso una scelta olistica, alla quale non rinunciare in uno dei momenti più significativi della propria vita. Anna Paioncini