Natale equo e solidale al Banco di Garabombo

Nei 350 metri quadri di esposizione si possono trovare tutti i prodotti del commercio equo e solidale, importati senza sfruttamento, per garantire ai produttori del Sud del mondo guadagni equi e la possibilità di una vita dignitosa. Tra gli alimentari, oltre ai classici tè, caffè, miele e cioccolato in tantissime varianti, il Banco di Garabombo propone i tradizionali prodotti natalizi reinterpretati in versione solidale, come il panettone alla crema di ananas (dal Kenya) ricoperto di cioccolato (dalla Repubblica Dominicana), il torrone mandorlato con le noci cajou dal Brasile, i torroncini con miele dal Messico e noci dell?Amazzonia. Le idee regalo poi sono tantissime: gli articoli d?artigianato per la casa, per la persona, per i bambini sono prodotti con materiali naturali e uniscono le forme più attuali alle antichissime tradizioni dei popoli che li producono. Tra le principali novità di quest?anno inoltre c?è la linea di cosmetici Natyr, con ingredienti naturali del commercio equo e solidale: aloe vera, tè verde, spezie e fiori per la cura del viso e del corpo e per un benessere solidale. Non può inoltre mancare un ampio assortimento di libri, da leggere e da regalare, per nutrire la mente e allargare gli orizzonti, con romanzi di autori del Sud del mondo, saggi sui diversi paesi, proposte per un?economia alternativa, per la pace, la solidarietà e lo scambio interculturale. Il Banco di Garabombo vi aspetta a Milano all?uscita del metrò Pagano; fino al 29 dicembre è aperto tutti giorni dalle 9 alle 20. Per informazioni tel. 02-43912378 Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes