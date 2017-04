Natura Si ha fatto centro

Natura Si, 100 supermercati bio in Italia. Chi l'avrebbe mai detto anche solo dieci anni fa? Del resto i consumatori italiani, secondo i risultati dell'Osservatorio Sana, sono sempre più attenti alla sicurezza alimentare, alla qualità dei cibi che mettono in tavola, al sapore, alla tutela dell'ambiente. Ed è questo il motivo per cui, nonostante la crisi economica, gli italiani continuano a scegliere e a premiare il biologico, che registra una crescita del 6,1% nel primo semestre dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2011. NaturaSì, che aprì i battenti a Verona nel 1992 con il primo grande spazio specializzato in biologico e biodinamico, risponde oggi alla sensibilità dei consumatori con l'inaugurazione in contemporanea di due nuovi negozi, uno a Lecce (via San Cesario 153) e uno a Milano (corso Indipendenza, 7), portando i punti vendita dell'azienda a quota 100. "Molti consumatori preferiscono la qualità alla quantità, servendo sulle loro tavole prodotti biologici - spiega Roberto Zanoni, Direttore Generale di EcorNaturaSì - Stiamo vivendo una crisi economica che guida gli italiani a tagliare le spese e modificare i comportamenti d'acquisto. I consumatori sono più esigenti e noi rispondiamo quotidianamente con prodotti di qualità, certificati, controllati in tutti i nostri supermercati, che a settembre hanno fatto registrare una crescita del 10,74% in valore di vendite. L'inaugurazione del centesimo negozio, che, mi piace ricordarlo, avviene contemporaneamente a Milano e a Lecce, come fosse un ponte tra nord e sud, è importante per il nostro gruppo, e dimostra che il bio, in costante crescita da molti anni, è un settore ad oggi trainante per l'agroalimentare italiano, con molte potenzialità per una crescita sana e di lungo periodo". Oltre ad offrire più di 4.000 prodotti biologici certificati, erogazione alla spina di detersivi eco, filtri da rubinetto per il risparmio idrico, cosmetici e detergenti ecocompatibili e shopper da sempre realizzati in materiali biodegradabili, NaturaSì ha sempre dimostrato di prestare attenzione alla sostenibilità ambientale già a partire dalla progettazione dei punti vendita, con arredi in materiali naturali e riciclati, pareti e soffitti tinteggiati con colori non chimici, illuminazione a basso consumo, cestini per la spesa in pet riciclato. Il tutto in totale coerenza con i presupposti fondamentali del gruppo, secondo cui il miglior prodotto possibile per la salute delle persone è anche il migliore per la vita della natura che ci circonda.