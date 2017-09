Naturopata o estetista, guarire o dimagrire

Il "Primo Congresso Nazionale di Naturopatia" organizzato dall'Istituto Riza ha come sottotitolo "Il naturopata e la visione olistica". Dopo aver letto il programma sorge spontanea una domanda: la visione olistica riguarda forse la cellulite? Pare proprio di si, quella delle cosce e quella dell'addome, la culotte de cheval, quella dell'interno del ginocchio e quella specifica del polpaccio della donna in menopausa, insomma cellulite a 360° in ottemperanza alla visione olistica, proprio tutta. Però curata naturalmente. Tre giorni di "congresso nazionale" di cui uno e mezzo per parlare del sovrappeso, definito "la grande patologia del terzo millennio".

La visione della naturopatia di Riza