Naturopatia: figlia di Arte e Scienza antica

Scienza antica la naturopatia. Fin dalla sua comparsa sul pianeta, l'uomo ha da sempre cercato di dare risposte alle domande più inquietanti della esistenza e tra queste il perché della malattia, del dolore e del fine ultimo della vita stessa: la morte. Questi interrogativi, sebbene possano ad un'analisi superficiale sembrare di pertinenza eminentemente filosofica, hanno gettato le basi per una pratica che potesse, lei sola, allontanare "il maleficio" dalla persona sofferente. A chi, dunque, rivolgere le proprie attenzioni per trovare una cura in grado di allontanare le grandi sofferenze, fisiche e spirituali? L'ambiente circostante, la Natura dispensatrice di frutti prelibati e piante velenose, era l'unica in grado di offrire all'uomo rimedi aventi il magico potere di lenire le piaghe che affliggevano uomini, tribù e intere popolazioni. In quell'epoca antica, dove la musica sacra del tamburo accompagnava il rito della guarigione, tutta la realtà era permeata da uno spirito omnipervasivo che univa mondo fisico e mondo divino. Non vi era così distinzione tra il "mondo interiore" dell'individuo e la realtà circostante. Tutto era vivo e animato: gli eventi esteriori influenzavano il divenire dell'uomo e viceversa, gli sconvolgimenti dell'uomo influivano sull'ambiente fisico in un continuo e incessante interscambio tra le due parti, tra uomo e natura, tra uomo e divinità. In un tale contesto, è evidente, la cura diventava un momento intenso e pregno di sacralità dove solo il sacerdote-medico, l'unico in grado di comunicare con la divinità, era in grado di ristabilire l'equilibrio dell'individuo malato. La malattia, nell'assetto sociale-antropologico, era l'evento condiviso da tutta la comunità e la cura un intenso rituale che ne coinvolgeva tutti i membri. Su questi presupposti, legati ancora alla sfera del soprannaturale e del divino si celano le prime esperienze terapeutiche, popolate di rituali di guarigione, rimedi naturali e simboli archetipali. In questo mondo mitico, legato alla tradizione ed ad un "linguaggio formulaico", ancora lontano dal "Logos" proprio della scienza, si sono sviluppate sulle rive del Mediterraneo le grandi civiltà quali quella Egizia, Greca Latina senza dimenticare le prime Scuole di Medicina del Mondo Arabo (Avicenna). Ciascuna di queste, nel suo periodo di massimo splendore ha dato grandi contributi all'arte terapeutica, non possiamo, infatti, dimenticare i rituali di guarigione operati ad Epidauro in Grecia, i contributi dati alla Diagnostica e alla Terapia dai Medici Egiziani, da Galeno e da Avicenna. In questo mondo basato su un'idea unitaria di uomo, si inserirà il pensiero di Platone, prima e quello di Cartesio molti secoli dopo che andranno a distruggere per sempre l'antica armonia. Dalla divisione cartesiana tra "res extensa" e "res cogitans" si originerà irrimediabilmente il dualismo del pensiero occidentale.L'uomo non è più mediatore tra la sfera umana e la sfera divina, ma è separato, scisso in due entità che mai più potranno trovare conciliazione. A sancire questa rottura contribuirà l'Illuminismo che sancirà l'avvento della "Nuova Scienza" e con essa le scoperte "nuove" della Chimica, Microscopia ecc.., ponendo la visione pragmatica cartesiana come elemento fondamentale della Medicina. Si assiste così ad una definitiva separazione tra due mondi, tra arte e scienza. L'antica ars curandi, l'arte della cura si è da allora frazionata progressivamente in una sequenza di specializzazioni volte a ricercare nel "micro" la causa prima della malattia. Sebbene il progresso scientifico e tecnologico abbia raggiunto importanti traguardi in ambito diagnostico e preventivo, l'ossessiva ricerca dell'agente patogeno ha dimenticato l'essere umano nella sua totalità e la malattia come espressione di un suo disagio profondo. Gianluca Favero