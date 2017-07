Nel canton Uri come investigatori sulle tracce di Guglielmo Tell

Un omicidio ha appena sconvolto la tranquilla città di Altdorf, capitale del canton Uri, in Svizzera. La vittima è un importante uomo politico locale, Hermann Gessler: è stato ucciso con un colpo di freccia dritto al cuore mentre si recava nella sua sede di Küssnacht, nel vicino Canton Schwyz. La polizia è al lavoro per cercare l'assassino e sta seguendo le tracce di un sospettato, tale Guglielmo Tell, abile balestriere, già costretto dalle autorità, per non essersi inchinato davanti al cappello imperiale dei balivi, a colpire una mela posta sul capo del figlio Walter di 10 anni.

Scena del crimine Tell: al lavoro sugli indizi!

Scoprire il canton Uri divertendosi

E se l'indagine richiederà più giorni...