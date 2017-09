Nel bel mezzo di un gelido inverno…

Le nostre case consumano fino al 50% di troppo. E il 74% degli italiani lo sa e vorrebbe, in qualche modo, rimediare. E' questo il risultato della ricerca effettuata dal WWF con Allianz, gruppo assicurativo-finanziario che si occupa da anni, insieme all'associazione ambientalista, di studi sui cambiamenti climatici. Cosa possiamo fare, allora, per consumare meno e trascorrere, ugualmente, un inverno al caldo? Molto. Ce lo spiega lo stesso WWF che, il 10 e 11 novembre, in 200 piazze italiane, con la manifestazione GenerAzione Clima 2007 presenterà i vantaggi economici e ambientali dell'efficienza energetica per i condomini. L'evento è in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, Enea, Esco Italia, Confartigianato, CNA e Confapi. Quest'anno si aggiungono Altroconsumo e le Associazioni degli Amministratori di condominio, Anaci e Unai. Secondo lo studio WWF-Allianz, che ha preso in considerazione 53 condomini pionieri per ecoefficienza, la sostituzione di una caldaia a gasolio con una a metano e l'isolamento termico degli appartamenti garantirebbe un risparmio in bolletta fino al 50% ed una diminuzione drastica delle emissioni di CO2 (da 30.580 kg a 12.297 kg per condominio). Se nel nostro Paese ci fossero un milione di condomini ecoefficienti, la riduzione delle emissioni di CO2 sarebbe di oltre 40 milioni di tonnellate. In parole povere, si faciliterebbe il raggiungimento degli obiettivi previsti da Kyoto con un notevole risparmio economico, e si incentiverebbe il mercato legato alle soluzioni ecologiche per l'edilizia. Durante la due giorni di GenerAzione Clima 2007, sarà disponibile, per i cittadini che lo richiederanno, il vademecum del condominio efficiente, che spiegherà come coinvolgere gli amministratori di condominio, come accedere agli incentivi in finanziaria, quali interventi di efficienza avviare e con quale potenziale di risparmio. Chiara Boracchi