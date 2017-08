Un papà nel mondo dei pap test

Parole di Gino Soldera, docente di Psicosomatica all'Accademia Nazionale di Scienze Igienistiche e Naturali "Galileo Galilei" di Trento, particolarmente interessato alla Educazione e Psicologia Prenatale. Si, perché anche il padre fa gravidanza, travaglio e parto: accarezzare il pancione, parlare al bambino, ma soprattutto svolgere il suo ruolo di padre, donando sostegno e protezione. La voce interiore di papà gli dice di spalancare le braccia e tenere la sua compagna e il suo bimbo con tutto il suo amore... deve essere libero di fare ciò che sente, fa bene a tutti e tre. Anche nell'uomo durante la gravidanza della sua donna avviene un cambiamento ormonale: c'è una diminuzione di testosterone e un aumento di ossitocina e il messaggio che gli mandano questi ormoni è: "ammorbidisciti". Questo squilibrio ormonale può indurlo a sentimenti di solitudine che è bene vengano comunicati alla propria compagna. In questi momenti è fondamentale, come dice appunto Heinowitz, rinomato psicologo infantile e terapeuta della famiglia, che entrambi i genitori mettano in chiaro quali sono le aspettative, le paure, e soprattutto le emozioni di questo magico evento. Comunicare i propri stati d'animo è fondamentale per il buon equilibrio della coppia e per trasmettere al bambino la sensazione, fin da subito, che può manifestare quello che sente dentro senza paura. La coppia è il primo esempio di relazione che diamo al piccolo, il primo e il più importante...una donna che si sente capita, sostenuta, accudita, protetta e amata, vivrà una gravidanza felice e serena e trasmetterà al bimbo inconsciamente queste sensazioni ed emozioni di gioia sia psichicamente con i suoi pensieri che chimicamente con gli ormoni che produrrà in questo stato di benessere. Il periodo prenatale è accompagnato da un "corredo sonoro": le voci della madre e del padre sono importanti, le loro vibrazioni stimolano e plasmano il sistema neuro-sensoriale del bambino in formazione. Da recenti studi è stato verificato che tali vibrazioni hanno proprietà sinaptogeniche: la voce paterna sollecita prevalentemente le connessioni neuronali del tronco e degli arti inferiori mentre quella della madre consente l'attivazione senso-motoria della parte superiore del torace e del capo. La voce maschile e femminile è quindi un richiamo alla vita oltre che un'impronta capace di marcarne l'esistenza in termini emotivi, affettivi e cognitivi. La figura paterna impara, fin dal momento della gravidanza, a comunicare con il suo bambino, a dargli risposte concrete. Si può iniziare con giochi, cullamenti, ninna-nanne, nello stesso modo della madre, in questo modo il piccolo si sente rassicurato dalla comprensione che entrambi hanno verso di lui/lei, e ha di conseguenza uno sviluppo psicofisico più equilibrato. Dagli studi fatti negli ultimi trent'anni non ci sono dubbi sul fatto che il bambino vive, sente, percepisce, risponde agli stimoli, già durante la gravidanza. La donna ha questo dono immenso di poter vivere la gravidanza , rispettando le differenze, è bene che coinvolga l'uomo riconoscendone il suo fondamentale ruolo, avendo entrambi un valore incommensurabile. Laura Verdi