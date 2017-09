“Nel nostro piccolo” fiera dedicata all’ecologia,

"Istruzioni per l'uso": questo lo slogan de "Nel nostro piccolo", la manifestazione che per il secondo anno di seguito il Bloom, storico circolo Arci mezzaghese, organizza con il patrocinio del Comune e la Pro Loco di Mezzago. Abbiamo chiesto a Stefano Longoni, Presidente del Bloom, di parlarcene. "Istruzioni per l'uso è il sottotitolo che più ci stava a cuore per questa che non è solo una fiera dedicata all'ecologia, ma un'occasione pratica per avvicinare la gente ad uno stile di vita più consapevole. Gli incontri e i dibattiti in programmazione hanno lo scopo di spiegare alle persone come il biologico, l'equo e solidale, la riscoperta delle tradizioni siano fondamentali per il rispetto e per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Speriamo di coinvolgere tante persone, di stimolarle a scegliere 'bene' quello che comprano, perché ognuno nel suo piccolo può fare, e non poco. Piccole azioni quotidiane, come mangiare, fare la spesa, lavorare, usare la macchina o la bicicletta, occuparsi in modo ecologico dell'igiene della casa o della persona, determinano la qualità della nostra vita e quella del pianeta. Anche la scelta dei concerti in programmazione ha questo orientamento: proporremo "genuini" gruppi musicali italiani, che lavorano al di fuori delle logiche commerciali del mercato discografico. Gruppi che amano sperimentare senza dimenticarsi le proprie radici culturali e artistiche. Il Comune di Mezzago, con il quale siamo da anni in ottimi rapporti, ci ha sempre dato una mano in questo. Divulgando e collaborando alle nostre iniziative ha fatto sì che tanti cittadini si siano avvicinati, per la prima volta, a queste tematiche. E noi non possiamo che esserne contenti". Clicca qui per vedere il programma della manifestazione Info: Bloom, via Curiel 39 Mezzago (Mi) tel. 039 623853; www.bloomnet.org; info@bloomnet.org Paola Magni