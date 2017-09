Nel nostro piccolo: il programma

Programma: Sabato 1 maggio * Mostra: AQUA, RES PUBBLICA. * Mostra fotografica BICI AL POPOLO. * Ore 22,00 ing. 5,00 BORGATA ITALIA in concerto. Musica tradizionale italiana in evoluzione. Musica legata alla tradizione ma slegata dai tradizionali luoghi comuni. Scoprirete che la musica da ballo non è solo musica da ballo. Vecchie musiche e canzoni al passo con i tempi. Un elegante concerto d'ascolto o una sfrenata festa da ballo. Dal teatro alla piazza, per grandi e piccini. A seguire dj set Si balla con le musiche dal mondo. Domenica 2 maggio * BIOCICLETTATA con soste presso produttori e agriturismi con degustazione prodotti tipici. Partenza ore 9.30 dalla stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone. Colazione all'Azienda Agricola I Gelsi. Sosta alla Fattoria Laghetto di Brugarolo. Aperitivo all'Azienda Agricola Il Gelso. Arrivo e pranzo biologico al Bloom. (prenot. Obbligatoria) * Dalle ore 15.00: laboratori e animazioni gratuiti per i bambini - dipingere i sassi - facciamo i biscotti - fiori di plastica con bottiglie di riciclo - pasta di sale - gioielli in cartapesta * Ore 15.30: presentazione del libro: MANUALE DI SOPRAVVIVENZA CICLICA URBANA. Inoltre Ciclofficina a disposizione per riparazioni, taroccamenti ecc. * ore 17.00: presentazione progetto dei sentieri delle scuole elementari di Mezzago. * dalle ore 18.30: aperitivo con asparagi. * ore 21.30 cinema: RICCHEZZA NAZIONALE di R.Mihaileanu, Fra 2003 Un curioso viaggio in Africa. (Anche lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 maggio). Lunedì 3 maggio ore 21.00 Incontro :LA SFIDA DEL COMMERCIO EQUOSOLIDALE. Un nuovo modo di fare impresa, i risultati e gli sviluppi futuri). * Speciale al bar: cocktails alcolici e non a base di succhi del commercio equo e frutta bio fresca Martedì 4 maggio ore 21.00 Incontro: IL PORTAFOGLIO DEL CONSUMATORE CRITICO. * Speciale al bar: selezione di bio-birre accompagnate da stuzzichini biologici. Mercoledì 5 maggio ore 21.00 Incontro: SANO ABITARE. Lo sviluppo dell'edilizia e della Pianificazione urbana ecosostenibile. * Speciale al bar: i liquori della nonna con dolcetti e budini equosolidali. Giovedì 6 maggio ore 21.00 Incontro: AGRICOLTURA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA E CONSUMO CRITICO. (con L. Veronelli - giornalista enologo, G. Ferraresi - Doc. Politecnico Milano, A. Magnaghi - Doc. Università Firenze -Pres. Ass. Nuovi Municipi, A. Calori - Rete Lilliput, D. Biolghini - Rete di Economia Solidale, coordina Daniele Barbieri - Giornalista Carta) * Speciale al bar: i vini suggeriti da Veronelli con sott'oli e sottaceti bioprodotti. Venerdì 7 maggio * ore 21.30 L'AUTOPRODUZIONE MUSICALE. Incontro con esponenti del settore. * ore 22.30 ing. libero STEFANO VERGANI E ORCHESTRINA PONTIROLI in concerto. Sabato 8 maggio ore 14,00 -18,00: BACK TO THE ROOTS. Workshop di percussioni afrobrasiliane. * ore 22,00 ing. 6,00 ? FOLCO ORSELLI E LA COMPAGNIA DEI CANI SCOSSI in concerto. La musica composta da Folco Orselli si lega indissolubilmente ai grandi autori italiani e stranieri: Buscaglione, Tom Waits, Conte. Realtà emarginate come barboni, ex galeotti, prostitute, insieme a fantasticherie clownistiche, personaggi immaginari e reali senza tralasciare mai la vena poetica. Domenica 9 maggio SUK GLOBALE sulla fresca e soleggiata terrazza del Bloom * ORE 10.00 - 19.00: Mercato, fiera di prodotti biologici, ecocompatibili, del commercio equo e solidale, di artigianato, dell'associazionismo, dell'ambiente, della finanza e del risparmio etico, del turismo responsabile. * ore 14.00-18,00: BACK TO THE ROOTS. Workshop di percussioni afrobrasiliane. * ore 16.00 per i bimbi: IL NONNO RACCONTA UNA FIABA. * Ore 17.00: RETI DI ECONOMIA SOLIDALE. Incontro con Sergio Venezia (ass. La Mondolfiera) e Davide Biolghini (Forum Consumo Critico). * Dalle 18.30 aperitivo con asparagi. Musica con Radio Itapoa. Djs Cesar e F. Natales.