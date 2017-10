Orto di ottobre: cosa piantare e i lavori del mese

Semine nell'orto di ottobre (Luna calante)

Semine (Luna crescente)

Trapianti (Luna crescente)

Aromatiche (Luna calante)

Lavori (Luna calante)

Lavori nel frutteto (Luna calante)

Preparare il terreno per le nuove piantumazioni. Raccogliere le foglie cadute per aggiungerle al cumulo di compostaggio. Concimare e pacciamare. Rinvasare le piante da frutto coltivate in vaso. Trattamenti antiparassitari (Luna crescente). Effettuare i nuovi impianti di piccoli frutti. Potatura (Luna calante)

Potare meli e peri allevati a cordone. Recidere i fusti dei vecchi rovi.

A cura di Mimmo Tringale direttore del mensile Terra Nuova