Nelle “fabbriche degli animali”

Le fabbriche degli animali. Mucca pazza e dintorni La zootecnia industriale è una realtà crudele e spesso insensata. Fabbriche di "animali macchine" in cui questi esseri nascono, e muoiono senza mai aver visto la luce del sole, né aver potuto camminare, soddisfare un istinto... vivere. Enrico Moriconi, medico veterinario e presidente dell'Asvep (Associazione culturale Veterinaria di Salute pubblica), affronta in questo libro la questione della moderna zootecnia - con un'onestà intellettuale serena e chiara. Per comprendere a fondo ciò di cui stiamo parlando Moriconi parte alla lontana, cioè dall'inizio: dal "le origini dell'agricoltuira e della zootecnia". Spiega poi i termini, sempre più vicini ad essere sinonimi, di "allevamento intensivo" (stabulari con spazi ridotti, movimenti impediti, accesso negato ad acqua e cibo, sofferenza, disagio, impossibilità di esprimere un comportamento normale) e "maltrattamento di animali", dimostrando così, con criteri oggettivi, lo stato di deprivazione in cui sono costrette le vittime. Certo, se si va a intervistare il proprietario di uno di quei capannoni ove migliaia di galline ammassate producono le loro ovette, il mangiafuoco sbotterà: "Ma come si fa a dire che le mie galline stanno male, vede che producono tante uova, e solo la gallina sana fa le uova". Allora, con in mano il libro di Moriconi, potremo rispondere: "Per giudicare del benessere animale, non si può che fare riferimento all'etologia, in quanto studio che rende possibile descrivere in maniera corretta la natura degli animali a partire dall'osservazione dei loro comportamenti innati e appresi, consentendo di stabilire quali siano i bisogni inderogabili per definire 'accettabile' il loro livello di vita. Questo è un punto fondamentale in quanto è l'affermazione di un principio: o si accetta di ragionare in maniera oggettiva e quindi su criteri validi universalmente, al di fuori della sensibilità personale, oppure ci si muoverà nell'incertezza e nella soggettività senza possibilità di fare affermazioni valie in senso generale. Per questo non si può più accettare come parametro di valutazione del benessere degli animali il fatto che essi crescano e si alimentino, in primo luogo perché la legge stessa stabilisce che il giudizio deve essere etologico e non solo fisiologico, e in secondo luogo perché il metro per valutare il benessere non può basarsi sul livello dell'alimentazione e della funzione fisiologica, perché questa cessa solo con la morte o con il suo avvicinarsi". Infine potremo leggere i capitoli sulle conseguenze ambientali di questi mega-allevamenti e delle ricadute sulla salute pubblica, cioè sulla nostra salute. Intendiamoci, è anche colpa nostra: se abbiamo acquisito abitudini alimentari sbagliate e squilibrate, con troppa carne ed errate combinazioni, dobbiamo metterci d'impegno per cambiare.