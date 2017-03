Nell’isola danese di Samsø è in atto una rivoluzione verde

L’isola danese di Samsø ha trasformato la propria economia dipendente dai combustibili fossili in una realtà fondata sulle energie rinnovabili. Un percorso durato una decina d’anni e reso possibile solo grazie a un forte impegno locale. Oggi l'isola è alimentata al 100% da fonti rinnovabili. Un’avventura che ha dimostrato come dedizione, convinzione e una progettazione a medio-lungo termine siano gli ingredienti per realizzare il passaggio alle fonti rinnovabili. Ora Samsø può diventare un modello replicabile per le economie di tutto il mondo. Un concorso per realizzare un “paradiso ecologico” Samsø è un’isola danese nel Mar Kattegat, un piccolo comune di poco più di 4 mila abitanti. Nel 1998, la Danish Energy Agency era alla ricerca di una comunità in cui poter realizzare un piccolo paradiso ambientale dove la produzione di energia fosse interamente ricavata da fonti rinnovabili. Era appena stato definito il protocollo di Kyoto e la Danimarca aveva annunciato il suo impegno a ridurre le emissioni di gas serra del 21 per cento. Per dare concretezza all’annuncio, il governo danese aveva bisogno di dimostrare che l’obiettivo era raggiungibile, e così venne lanciato un concorso nazionale e Samsø risultò vincitrice: un’occasione importante per un isolotto di 114 chilometri quadrati che soffriva gli effetti della globalizzazione e stava vedendo i propri giovani andarsene per trovare lavoro altrove.