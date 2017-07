Paolo Conte – Nelson

«Si nasce soli, si muore soli, nell'intervallo è tutto un gran traffico», ha detto una volta Conte della vita, e sembra davvero che anche in questo suo ultimo lavoro ci sia un gran traffico di pensieri in cui si incrociano nostalgie, noie, meraviglie e perché no, anche di un po' di amore che naturalmente non è niente di travolgente, ma riesce timidamente a stupire. Le canzoni di questo Nelson sono delicate, lievi come le storie che si raccontano, hanno la consistenza di una piuma, in grado di fare, tutt al più, un piacevole solletico o magari infastidire leggermente senza causare stravolgimenti né di pensiero, né di umore. Non ci sono sentimenti forti in queste 15 tracce, ma chi conosce Conte nemmeno se li aspetta, da sempre gli argomenti preferisce sfiorarli, osservarli furtivamente cogliendone l'imbarazzo o l'intrigo senza che importi molto approfondirne il perché. Ma perché Nelson? Non ci sono richiami al grande ammiraglio, piuttosto al suo vecchio cane che non c'è più. Un affettuoso ricordo avvolto da un po' di malinconia che a ben guardare annuncia già la filosofia delle canzoni dell'album. Conte sembra affidarsi alla memoria in modo disordinato, spazia nel tempo e nello spazio seguendo una sua geografia personale, un orientamento che lo porta istintivamente nei suoi luoghi prediletti, laggiù dove si balla il mambo o la rumba, nei locali dove suonano le orchestrine e i sentimenti si perpetuano nel ballo, in quei luoghi dove si consumano storie minime. Ogni ricordo ha la sua lingua e così non c'è stupore a sentirlo alternare all'italiano il francese, l'inglese, lo spagnolo e il napoletano; ogni linguaggio ha la sua musicalità che si adatta perfettamente al contesto, per cui non è strano che questo Nelson sia un'esplosione di colori e di ritmi. I musicisti, consolidati e bravissimi, accentuano gli spunti e ci regalano atmosfere che vanno dal burlesque alla rumba sempre con l'idea che si stia ascoltando del jazz, anche se il jazz in senso stretto proprio non c'è. Conte ha ormai da tempo fatto sua la capacità di rendere rotonda la sua musica: tutto è presente ma tutto è smussato per cui si ha l'impressione della complessità senza in realtà capire bene da cosa sia formata. Piace, stupisce e tanto basta. Queste canzoni ci possono accompagnare come colonna sonora perfetta sia in quei momenti in cui avremmo bisogno di un maggiordomo abile e premuroso che ci risolva qualsiasi problema (magari proprio del Jeeves di Woodhouse di cui parla il pezzo omonimo), sia quando ci sentiamo tonici e perfettamente in grado di badare a noi stessi (Bodyguard For Myself). Sempre ne troveremmo piacere. Roberto Caselli