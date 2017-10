Neunau, l’artista che forgia la musica col ferro della Valcamonica

L'artista Sergio Maggioni, con il suo nuovo progetto Neunau, ha registrato un album di musica elettronica al museo etnografico del ferro di Bienno, in Valcamonica, utilizzando soltanto elementi naturali come acqua e ferro locale, e con l'aiuto di qualche fabbro. Dopo sedici anni tra Milano e Berlino, Maggioni è tornato a vivere nella valle degli antichi Camuni e dell'arte rupestre, dove è nato e a cui si è ispirato per comporre e registrare il disco. E ha documentato tutto in questo video.