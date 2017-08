HighLine Project: New York, metropoli verde

HighLine Project "L'High Line è una vecchia linea ferroviaria rialzata, ormai in disuso. E noi abbiamo pensato di creare qualcosa di nuovo..." New York negli ultimi anni sta cambiando pelle. E si candida a diventare una delle future metropoli verdi. Un esempio su tutti è certamente la riconversione in parco di una vecchia linea ferroviaria. Avete presente quelle linee rialzate, tipiche proprio della Grande Mela, alcune delle quali nate nella seconda metà dell'Ottocento? Una di questa è l'High Line, che si trova nel West Side di Manhattan. E Robert Hammond è uno dei fondatori del progetto, chiamato "Friends of High Line", gli amici dell'High Line. Assieme al collega Joshua David ha salvato questa storica linea dalla demolizione, trasformandola in una sorta di giardino pensile, diventato un vero e proprio prato fiorito. Al microfono di Rudi Bressa ci ha raccontato il progetto e ci ha parlato un po' di come New York si stia trasformando...