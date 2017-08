New York Biotopes, città come ecosistema

Si chiama "New York Biotopes" ed è la nuova opera d'arte della designer tedesca Lena Steinkühler. Un video in cui gli oggetti si trasformano in piante e creature, metà meccaniche metà naturali, conquistano spazio vitale in quella che può essere definita una metamorfosi metropolitana. Ne nasce un ambiente nuovo dove la parola chiave è coesistenza. La colonna sonora è "Teacups of Our Ashes" di Man Mantis.