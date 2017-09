Next Energy 2006

Next Energy, che quest'anno ha registrato un incremento del 29 % degli espositori e del 70% dello spazio espositivo, rappresenta l'appuntamento biennale in cui approfondire le tematiche legate al settore della ricerca e alle applicazioni sull'efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili. Offre un ricco calendario di iniziative, convegni e seminari pensati come momento di elaborazione culturale e professionale, confronto e aggiornamento su tematiche d'attualità. Next Energy è anche un contenitore espositivo d'avanguardia che affianca, al ricco calendario convegnistico, i prodotti e le soluzioni più innovative ad elevata efficienza presenti oggi sul mercato. Per valorizzare tutte le eccellenze della produzione e della progettazione sviluppate nel campo dell'efficienza energetica, anche quest'anno Fiera Milano International ha riproposto il Percorso dell'Efficienza Energetica, un percorso che travalica lo spazio fisico di Next Energy consentendo di individuare con facilità i prodotti presenti in fiera che rispondano ai requisiti previsti dai decreti 24 aprile 2001 sull'efficienza energetica, aggiornati dai decreti ministeriali 20 luglio 2004. "Attraverso iniziative speciali, convegni, seminari e spazi espositivi dedicati, Next Energy - ha dichiarato Arturo Colantuoni Sanvenero, Amministratore Delegato di Fiera Milano International - intende creare interesse e promuovere il dibattito tecnico-scientifico sui temi, oggi sempre più sentiti, dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e della salvaguardia ambientale, resi di grande attualità dall'entrata in vigore del Protocolllo di Kyoto". Comitato Scientifico

L'organizzazione dei convegni è stata curata, per la prima volta nella storia della manifestazione, da un Comitato Scientifico che, sotto il coordinamento di Fiera Milano International, raggruppa istituzioni, associazioni, centri di ricerca ed esperti, tradizionalmente legati a Mostra Convegno Expocomfort e a Next Energy. Il board del Comitato, costituito da Aicarr, Anaci, Ance, Angaisa, Anim/Cna, Anit, Assimpredil, Assistal, Assolterm, Assotermica, Coaer, Cogena, Confedilizia, Cti, Enea, Federutility, Fire, Ises e Provincia di Milano, è coordinato dall'ingegner Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico del Kyoto Club e dal professor Giuliano Dall'O', del Politecnico di Milano - Dipartimento BEST, e presieduto da Mariano Morazzo in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ente patrocinatore di MCE e Next Energy. Il Comitato si è occupato dell'individuazione dei temi e della stesura del programma dei convegni e dei seminari specialistici di Next Energy garantendo un raccordo continuo e costante con il mondo produttivo di riferimento della manifestazione. Tra le tematiche che verranno affrontate nel corso dei convegni dell'edizione 2006, l'edilizia ad alta efficienza energetica, lo sviluppo di fonti rinnovabili e le opportunità per l'industria,il rilancio delle tecnologie solari e il bilancio dell'apertura del mercato dell'efficienza energetica. Sono in programma anche tre convegni organizzati rispettivamente da Enea, Provincia di Milano e il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio. Tra le novità della prossima edizione, l'apertura della manifestazione al nuovo comparto dell'isolamento e l'ingresso in fiera di Living Expo, un'area dedicata a workshop sulla domotica, l'ecoarchitettura e i materiali biocompatibili, sviluppata da MCE in collaborazione con Living Forum, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento autorevole e professionale per uomini, aziende e istituzioni.

Due importanti iniziative dedicate a promuovere l'innovazione, il connubio tra edifici e impianti, l'efficienza energetica e la tutela ecoambientale arricchiranno l'area dedicata a Next Energy. La prima - Urban Building Technology: architettura e impiantistica per la città moderna - è una mostra volta a valorizzare il rapporto tra edificio e impianto all'interno di grandi progetti di riqualificazione edilizia, sviluppati a Milano, in Italia e in un contesto internazionale. La seconda - casaclima südtirol - è una soluzione abitativa di 150 mq, ricostruita in fiera in scala 1:1 e realizzata con sistemi e materiali in grado di garantire un'elevata efficienza energetica, grazie alle tecnologie di isolamento dell'involucro esterno che permettono di ridurre i costi di gestione e abbattere le emissioni

Per la prima volta nella storia della manifestazione, è istituito all'interno di Next Energy, il premio "Next Energy Award", dedicato ai professionisti di tutto il mondo. I partecipanti hanno presentato progetti innovativi sui temi dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili che sono stati selezionati da una giuria di esperti, presieduta da Corrado Clini, Direttore Generale Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e composta da Federico Butera, docente del Politecnico Milano, Thomas Herzog, Preside della Facoltà di Architettura di Monaco, Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico del Kyoto Club e da Luciano Barra per il Ministero della Attività Produttive. I 6 progetti vincitori e le 4 menzioni speciali assegnate dalla giuria verranno esposti in un area dedicata e premiati nel corso della manifestazione.