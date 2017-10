Next, la nuova arte di costruire

L'impressione conclusiva dopo una visita della mostra "Next" negli spazi delle Corderie dell'Arsenale è che gli architetti si siano sbizzarriti in eleganti, spesso sorprendenti forme architettoniche per celebrare i nuovi materiali, le ultime tecnologie e la capacità tecnica e organizzativa di realizzare edifici straordinari. Ma poiché l'architettura è un'arte che ha uno scontro concreto e quotidiano con la realtà delle persone, si pone automaticamente la domanda per che tipo di vita e di persone sono adatti questi edifici, una volta costruiti. Questi futuri musei, torri, abitazioni, chiese, spazi di interscambio, di formazione, di lavoro e di shopping sembrano tutti abbastanza poveri di qualità sensoriali, cioè di elementi che influiscono attivamente sullo stato emotivo di chi ci vive e di chi li frequenta. Colori caldi, forme morbide, superfici piacevoli al tatto, spazi per l'aggregazione che non diano l'impressione che dal "cogito ergo sum" siamo passati al "consumo ergo sum" sono rari. Le straordinarie possibilità dell'architettura di proporre forme e stili di vita basate su una visione olistica, sembrano essere accantonate dai progettisti in favore di una visione dove lavoro, consumo, tecnologia e una forte capacità di trovare soluzioni tecniche per situazioni difficili stanno completamente al centro dell'attenzione. Sembrano tutto sommato architetture progettate per una vita all'insegna dell'efficienza, per gente che pensa molto al lavoro e che usa il tempo libero per tenersi in forma. Elementi che sono importanti nell'architettura sostenibile e nella bioarchitettura, come risparmio energetico, sistemi di riscaldamento da fonti rinnovabili e l'impiego di materiali ecologici, fanno ormai con naturalezza parte delle costruzioni considerate di buon livello. Particolarmente interessante nella mostra il progetto ecologico sviluppato dagli architetti dello studio Sauerbruch Hutton Architects, per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente a Dessau in Germania. Oppure una torre progettata per Londra dagli architetti Foster&Partners, dove con un sistema di riciclo dell?aria viziata si riesce a ridurre significativamente il consumo di riscaldamento e aria condizionata. La Biennale dell'Architettura dura fino al 3 novembre e ha luogo alle corderie dell'Arsenale e nei padiglioni dei Paesi nei Giardini della Biennale.