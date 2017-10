Nextech Festival: musica elettronica e ambiente visivo

Nextech Festival: musica elettronica e ambiente visivo GIOVEDI' 20 SETTEMBRE 2007 ORE 18.00 Aperitivo Sonoro (in aggiornamento) ORE 21.30 KIERAN HEBDEN & ST9E REID ISOLÉE RODION MR OIZO VENERDI' 21 SETTEMBRE 2007 ORE 18.00 Aperitivo Sonoro (in aggiornamento) ORE 21.30 STATELESS CHIC MINIATURE BAREM MOODYMANN SABATO 22 SETTEMBRE 2007 ORE 18.00 Aperitivo Sonoro (in aggiornamento) ORE 21.30 MY MY RYAN CROSSON SOMEONE ELSE DJ KOZE Tutti i giorni video e installazioni a cura di QOOB. TV