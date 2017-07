Nick Cave e i suoi nuovi lavori

La scorsa settimana tutte le testate musicali internazionali hanno riportato la notizia dell'uscita del nuovo album di Nick Cave & the Bad Seeds: Push the sky away, così il titolo dell'album, uscirà il 18 febbraio 2013. L'annuncio non ha potuto che rallegrare i fan della band, che tanto hanno atteso questo nuovo album (dai tempi di Dig, Lazarus, dig del 2008). Registrato presso La Fabrique, uno studio di registrazione creato all'interno di una magione del 19° secolo nel sud della Francia, il disco è stato prodotto da Nick Launay. Nick Cave, in una nota sul suo sito ufficiale, ha dichiarato a riguardo della sua ultima fatica discografica: "Se dovessi usare quella vecchia metafora dei dischi come i propri figli, allora direi che questo è il bambino-fantasma nell'incubatrice e che i loop di Warren sono i suoi piccoli, tremanti battiti del cuore. Sono entrato in studio con un po' di idee, ancora senza una forma precisa; sono i Bad Seeds che le trasformano in qualcosa di meraviglioso. Chiedete a chiunque li abbia visti al lavoro. Sono diversi da qualsiasi altra band sulla terra per pura, istintiva creativitià". Le tracce del nuovo album sarebbero state scritte da Nick Cave ispirato dall'ambiente e la natura circostante alla sua casa al mare, ma in qualche modo anche dai suoi pensieri riguardo alle influenze di internet sulle nostre vite: "Queste canzoni vogliono trasmettere la tendenza della rete per cui eventi di profondo significato, mode del momento e assurdità mistificate siedono fianco a fianco. La domanda a questo punto è come si possa riconoscere e dare un peso a ciò che è veramente importante." Da ieri è disponibile in streaming la prima traccia tratta da Push the sky away: We No Who U R è un pezzo che colpisce per la sua delicatezza sonora ma dal testo piuttosto minaccioso ("sappiamo chi sei e sappiamo dove vivi, e sappiamo che non c'è bisogno di perdonare"). Giudicate voi a questo link. Cosa ve ne pare?