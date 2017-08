Nickelodeon Kids Choice Awards 2008

Questa campagna è l'ultima concretizzazione di un impegno e un attenzione da parte di Nickelodeon verso temi a sfondo ambientale. Ne sono la testimonianza iniziative come: • "Ti Voglio Tanto Verde", dal 13 al 20 ottobre una settimana di programmazione per sensibilizzare i più giovani alla salvaguardia ambientale e al risparmio energetico e un sito per accompagnare la campagna on-air interamente dedicato all'operazione: www.tivogliotantoverde.it; • "Nicksprint", un operazione che per tutto il 2008 è stata volta a coinvolgere direttamente i ragazzi in alcuni valori fondanti per il loro benessere, come la buona alimentazione, il gioco, la vita vissuta all'aria aperta e l'uso intelligente della tv; • "Camp Orange", il primo adventure game italiano alla scoperta dell'importanza e della meraviglia della natura, pensato interamente per i ragazzi. • Nickelodeon media partner della undicesima edizione del "Festival CinemAmbiente", il più importante festival di cinema a tematica ambientale in Italia, tenutosi tra il 19 ed il 21 ottobre a Torino, dove è stato protagonista con i propri contenuti nella sezione Eco Kids. Grazie a Impatto Zero® sono state compensate 25.500 kg di CO2, emissioni generate complessivamente dall'evento, con la creazione e la tutela di oltre 4.900 mq di foreste in crescita in Costa Rica. Inoltre, tutta la carta prodotta per promuovere l'evento sarà carta riciclata o prodotta con cellulosa proveniente da foreste gestite con criteri di sostenibilità ambientale e fibre riciclate: dagli inviti allo show ai gadget promozionali, dalle locandine e i flyer al biglietto d'ingresso. Il celebre conduttore milanese Francesco Facchinetti presenterà il grande evento e il duo veronese dei Sonohra canterà la sigla "KCA the SHOW", una versione del tutto inedita del loro successo "Love Show".