Nicolas Joly

Nicolas Joly si avvicina al mondo della viticoltura dopo una laurea in economia e un'esperienza lavorativa nel mondo dell'alta finanza fra Stati Uniti e Gran Bretagna. Nel 1977, scontento del proprio lavoro, torna a Savennières per riprendere in mano l'azienda agricola di famiglia. Venuto in contatto con le teorie dell'agricoltura biodinamica di Rudolf Steiner, decide di abbandonare la viticoltura a base di diserbanti e pesticidi e di applicare la biodinamica prima a parte dei vigneti, poi, visti i risultati, all?intera superficie della Coulée de Serrant (1984), lo storico vigneto creato dai monaci cistercensi nel XII secolo e piantato a vigna da oltre 800 anni. A partire dagli anni Ottanta, Joly diventa portavoce mondiale della biodinamica in viticoltura ed è tutt'oggi uno dei relatori più richiesti in questo settore.