Nicolas Joly: “Quando un vino è buono?”

C'è un'agricoltura che uccide la vita del suolo con i diserbanti e i trattamenti, che interferiscono con la fotosintesi. La vite cerca il legame col territorio e con il sole per fare zucchero, grasso, alcool. Se si rompe il legame col sole, la vita non si nutre dal terreno, con i prodotti di trattamento si avvelena la linfa e la vite non puo più essere portatrice dell'originalità del luogo in cui cresce. Quindi il gusto del vino si deve rifare in cantina, con dei gusti artificiali. E se il gusto è artificiale può essere copiato e riprodotto da chiunque nel mondo. Se si aggiunge aroma, i vini sono stati torturati. È un peccato per i nostri vini di cultura e tradizione, un peccato per l'Europa, terra così ricca di microclimi e microterritori, il luogo migliore per fare vivere le originalité des lieux, dove le vigne vivono nella loro unicità. Il profumo di un vino non appartiene realmente al mondo fisico. Non si misura in cifre. Nel mondo della qualità, non si possono applicare i criteri terrestri di peso, misura, volume. Guardando il vino ci tentano un bel colore, una buona materia. Al primo assaggio l'impressione è forte. Poi scompare. La vite è legata alle quattro stagioni dell'anno, è una delle poche piante da frutto che non fiorisce in primavera. Non può fare come il grano o il cipresso che tendono al sole, allora aspetta che il sole scenda verso la terra, per poi fruttare in autunno. Perché il vino sia buono anche al secondo sorso, la vite deve essere fiorita nel pieno rispetto dei suoi ritmi, sempre vicino al giorno del solstizio d'estate, quando le forze del sole sono al culmine. Bisogna sempre chiedersi, poi, se il vino è vero, se è l'immagine del luogo, se è buono. Quando un vino è buono? Per me è buono quando è la manifestazione del luogo. Ci sono i veri buoni vini e i falsi buoni vini. C'è un vino che può darvi un gusto di banana, di cassis, che è tutto legale, e voi degustando annusate banana, mora, cassis, ma la prima domanda da porsi è: "Questo gusto è giusto"? Questo è il gusto originale, dato dal marriage tra il clima e il suolo? Far fare alla pianta un lavorto d'artista; se si aiuta la pianta a fare un lavoro d'artista, lo farà. Perciò l'uomo che coltiva è importante. Dovete trovare nel vostro bicchiere un luogo e un uomo. Poi lo amate. E ci si può servire di queste forze, le stesse forze che vivono nella natura, quelle stesse che cesellano i cristalli dei fiocchi di neve. Se amate la musica, c'è lo strumento, il musicista, e l'acustica. Lo strumento è il luogo dove è stata piantata la vigna. Poi c'è il musicista. Che coltiva. E poi c'è l'acustica: l'agricoltura è l'acustica. Questi sono i tre elementi che compongono l'armonia del vino.