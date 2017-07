‘Nido Blu’, microasilo aziendale

Ispirandosi al più ampio progetto denominato 'Reggio Children' - che da 25 anni realizza strutture dedicate alla prima infanzia, progettate secondo criteri di ergonomia infantile, l'azienda Prisma Spa ha dimostrato una spiccata sensibilità nei confronti delle esigenze dei genitori-lavoratori realizzando all'interno del complesso aziendale, situato a Colognola dei Colli (VR), l'asilo "Nido Blu": una costruzione dedicata ai figli dei dipendenti. Rubner Blockhaus, la storica azienda di costruzioni prefabbricate, si è occupata della realizzazione di questo progetto, che si basa su soluzioni architettoniche vicine alla natura, basso consumo energetico, utilizzo di materiali ecologici. Studiato per poter ospitare circa 30 bambini dai 7 ai 36 mesi, l'edificio si sviluppa su una superficie di 350 mq suddivisi tra un corpo "centrale" realizzato in legno lamellare e un corpo "servizi" realizzato in legno massiccio d'abete. Tegole piane in cemento colorato per il tetto, grandi finestroni blu nella parte frontale e ampie tettoie danno alla costruzione un aspetto esterno caldo e ospitale, in armonia con il parco circostante. Lo spazio interno è sviluppato seguendo i criteri base della filosofia progettuale di ergonomia infantile per cui i bambini devono avere una chiara e veloce individuazione degli spazi in cui vivono e si muovono. L'area dominante dell'asilo è la cosiddetta "piazza", un ambiente polifunzionale allestito con specifiche strutture ludo-didattiche che costituisce il centro dell'asilo e su cui si affacciano - tramite finestre dimensionate per i bambini - tutte le altre sezioni dedicate alle attività educative quotidiane: dall'atelier, studiato per le attività di manipolazione con l'utilizzo di materiali particolari e di recupero, alle sezioni dedicate alle attività di routine e all'area sonno.

Tomaso Scotti