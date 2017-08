Niente OGM nel BIO: il Parlamento Europeo respinge la soglia dello 0,9%

Il Parlamento europeo ha respinto la proposta di inserimento di una soglia dello 0,9% di tolleranza di Ogm anche nei prodotti biologici, come già avviene per quelli convenzionali. Lo ha fatto approvando oggi l?emendamento 171, che richiede l?esclusione della dicitura ?Biologico?, dall?etichetta dei prodotti ?la cui contaminazione accidentale da parte di OGM superi la soglia rilevabile dello 0,1%?. Considerando i margini di approssimazione minimi delle rilevazioni, lo 0,1% significa in pratica un?esclusione completa dalla contaminazione di organismi transgenici nei prodotti da agricoltura biologica. ?Il voto europeo rispecchia la sensibilità dei cittadini europei che non vogliono gli Ogm nei campi e nel cibo?, commenta Andrea Ferrante, presidente dell?Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Altrettanto importante è la decisione del Parlamento Europeo di rimandare in Commissione Agricoltura il testo della proposta, per dirimere il conflitto di competenze tra Consiglio Europeo e Parlamento, riguardo la capacità decisionale sulla regolamentazione di questo settore. ?Il voto di oggi è un chiaro segnale del Parlamento Europeo alla Commissione Europea e al Consiglio d?Europa, per un biologico che non può avere tracce di Ogm ? dice Ferrante - Si tratta di rispettare il diritto dei cittadini a mangiare cibo non contaminato, e il diritto dei produttori a non essere contaminati?. Il presidente di AIAB aggiunge: ?Questo voto rafforza la posizione tenuta fino a oggi dal governo italiano nell?ambito della definizione del nuovo regolamento europeo per l?agricoltura bio, per un biologico completamente integro e non contaminato da pesticidi e da Ogm, così com?è stato fino a oggi. Tocca ora al Consiglio Europeo rispettare la volontà dei cittadini europei, e al nostro ministro per le Politiche agricole utilizzare al meglio questo voto di straordinaria importanza?. Comunicato stampa AIAB