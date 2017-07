Nine Inch Nails – Pretty Hate Machina

Pretty Hate Machina Che cosa distingue capolavori dei Led Zeppelin o di Jimi Hendrix da altri dischi della loro epoca? Molte cose, ovviamente. Uno di esse è il suono: i loro album suonano ancora attuali, quelli dei gruppi loro contemporanei sono irrimediabilmente legati alla loro epoca. Vale anche per le produzioni anni 80: il celebrato Pretty Hate Machine suona come un disco di vent'anni fa, e quindi datato. Eppure, nonostante sconti la presenza di batterie programmate e discutibili suoni di tastiera elettronica, l'album trascende sia la scena synth pop e la sua leggerezza, sia il carattere ripetitivo e la brutalità formale del rock industriale per svelare un artista che in pezzi come Head Like A Hole o l'inquietante Something I Can Never Have mostra la propria irriducibile, brillante unicità. Oggi l'esordio dei Nine Inch Nails viene rimasterizzato e ristampato con una b side in più, lo stupro di Get Down Make Love dei Queen, un indizio sulla varietà delle influenze stilistiche dell'uomo. Nell'album originale c'era già tutto: l'espressività dirompente di Trent Reznor, melodie pop tra cui alcune clamorose, la fusione spiazzante di rock duro ed elettronica, i testi melodrammatici e al contempo asciutti. Sono gli elementi che hanno reso grandi i Nine Inch Nails e che negli anni 90 hanno fatto di Reznor un'icona non solo del rock industriale, ma del rock tout court. In futuro approfondirà questi stessi temi, poetici e musicali. Qui mostra d'essere un uomo in lotta, frustrato, confuso, schifato, senza identità. Un uomo arrabbiato con Dio. Claudio Todesco