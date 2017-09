Come alimentare casa e automobile con l’energia rinnovabile e risparmiare

Ricaricare le batterie dell’auto e al tempo stesso alimentare la rete di casa grazie all’integrazione con l’impianto fotovoltaico o un’altra fonte rinnovabile è il sogno di ogni possessore, o aspirante tale, d’una vettura elettrica, oltre che di ogni cittadino attento all’ambiente. Un sogno che può diventare realtà grazie a un sistema di stoccaggio in grado di accumulare la corrente quando i costi sono più bassi, ad esempio di notte, sfruttandola successivamente nei momenti di picco o blackout e rivendendo all’operatore i quantitativi in eccesso. Una strategia quattro volte virtuosa, in grado d’incrementare la richiesta d’energia rinnovabile, agevolare la diffusione dei veicoli a ridotte emissioni, tagliare la spesa in bolletta e ottimizzare la gestione della rete elettrica.

Nissan ricicla le batterie

Si risparmiano 800 euro all’anno con xStorage

L’auto diventa una centrale elettrica mobile