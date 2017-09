No dieta. Sì al cibo

Si avvicina l'estate. E cominciamo a scoprirci. E cominciamo a rivedere il nostro corpo e a non piacerci. "Guarda che pancia","Guarda che fianchi". E allora, puntualmente c'è chi si sottopone a drastiche diete. Verdure, verdure, verdure. Brodini. Ci si sente obbligati a privarsi di pane, pasta, patate. E allora, certo, può darsi che si perdano tanti kg in poche settimane. Ma poi, puntualmente... si ritrovano tutti! Che cosa c'è di sbagliato in questo approccio? Le classiche diete restrittive, il più delle volte improvvisate, lette su giornali, passate dall'amica, innanzitutto non tengono conto dell'unicità e della specificità di ogni persona e poi contano le calorie proibendo alcuni cibi allo scopo di raggiungere il peso "ideale". Il più delle volte quello delle emaciate e ossute modelle, spesso ritoccate con Photoshop, che vediamo sulle pagine dei giornali e in televisione. Che non ci fanno mai sentire abbastanza. Sembriamo preoccuparci del nostro corpo solo quando arriva l'estate. Ma qual è effettivamente il problema? Che dovremmo pensare al nostro corpo in un'ottica di benessere, non (o almeno non solo) di estetica. Che l'offerta sterminata ci fa mangiare tanto e male. Che appena ci sentiamo male cerchiamo e troviamo conforto nel cibo (dicono nulla le schifezze mangiate sul divano?), il più delle volte nel junk food. Tutto ciò provoca una serie infinita di patologie. Il 22 maggio sarà la giornata europea per la lotta all'obesità, patologia in crescita costante in Italia e nel mondo, anche nei bambini. In effetti, secondo un recente studio del Ministero della Salute sono oltre 1.100.000 i bambini tra i sei e gli undici anni che sono in sovrappeso o obesi e il dato è in preoccupante aumento. Sono dati allarmanti, che devono farci riflettere. Quello che suggerisce Monica Katz, medico specializzato in nutrizione, in questo libro, è un approccio più leggero con il cibo, più naturale. Un approccio psicologico per sapere indagare e ascoltare i propri bisogni. Per disintossicarsi da abitudini sbagliate, apprese, fatte proprie e tramandate probabilmente dall'infanzia. Per tornare a mangiare secondo i nostri naturali bisogni. E non perché si è tristi, arrabbiati, nervosi, stressati. Non è un libro pieno di indicazioni su cosa fare e cosa no, cosa mangiare e cosa no. Qui si troverà un metodo per reimparare ad ascoltare noi stessi, le nostre pance. Per rieducare il nostro palato e riscoprire i sapori dei cibi e soprattutto il piacere di mangiare. Non è facile, è vero. Ma non perché occorre rispettare regole restrittive. Perché dobbiamo entrare in contatto con noi stessi. Conoscerci. E non tutti sono disposti a farlo. Spesso è più facile costringersi a evitare il pane, che fermarsi a guardarsi dentro.