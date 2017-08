Noi ci spogliamo per i bastardi

Le ragazze ritratte fanno parte di quei 4 milioni di persone che ogni anno in Italia si dedicano ad opere di volontariato, trasformando il contributo individuale in una concreta ricchezza per la società in nome della solidarietà disinteressata. Sono mamme, imprenditrici, impiegate, casalinghe. Tutte attive nella protezione degli animali nelle due associazioni che lo promuovono: Gaia Animali & Ambiente e Diamoci La Zampa. A partire da Valentina Verga, vicepresidente di Gaia e grande svezzatrice di cuccioli orfani, fino a Santina Aiello, responsabile adozioni cani di Diamoci La Zampa, per la quale il rifugio è diventato una seconda casa. Come Antonella Lanzillo, mamma di due bellissime bimbe, e Egle Breme, entrambe in prima fila nelle iniziative più "turbolente" di Gaia assieme a Micky Bet. O come Alessandra Corbella, bancaria, dinamica tesoriera di Diamoci La Zampa vegetariana da vent'anni, o la tassista Marina Pagani, che appena parcheggia l'auto gialla si fionda in canile, Rosy Luraschi, imprenditrice, già vicepresidente di Diamoci La Zampa, anche lei mamma due volte, Daniela Bellon, imprenditrice, già vicepresidente di Gaia, antivivisezionista dall'età di 14 anni (quasi l'età che ha ora sua figlia). Complici - e artefici - del calendario animalista sono i responsabili di Gaia e di Diamoci La Zampa, insieme al direttore di Cronaca Vera Giuseppe Biselli, autore di prestigio di tutti gli scatti. Il calendario, divertente e ironico, è anche un pretesto per parlare di diritti animali in chiave diversa dal solito: per denunciare i combattimenti di cani (a gennaio, con Micky Bet), spiegare che i circhi senza animali sono più divertenti (febbraio), parlare di Pasqua, agnelli e innocenza (marzo), sconsigliare l'acquisto di animali esotici (aprile), denunciare l'inutilità della vivisezione (maggio), consigliare la dieta vegetariana a chi vuol essere sexy e in salute, perché "i vegetariani amano i piaceri della carne" (giugno e ottobre), sensibilizzare contro l?abbandono (luglio e agosto), prendere in giro caccia e cacciatori, perché "la caccia uccide l'amore" (settembre), sconsigliare la pelliccia a chi vuol essere bella e elegante, "Meglio nuda che in pelliccia" (novembre), unire Babbo Natale e adozioni a distanza per un "Natale bestiale" (dicembre). Nel calendario delle animaliste si sono "infilate" anche la rottweiler pacifista di Miki Bet, Gaia, la cagnolina testimonial dell'associazione, e Fanny, cagnetta di Antonella Lanzillo anche lei, come Gaia, scampata dal massacro delle squadracce antirandagi di Bucarest. Unico maschio: il gatto bianco Mirtillo, in braccio a Valentina Verga. Beato lui. Tutti i proventi del calendario animalista, è quasi inutile dirlo, serviranno al mantenimento dei trovatelli protetti dalle due associazioni: un piccolo esercito di cani e gatti abbandonati, incidentati, rifiutati, che dipende totalmente da queste (e altre) volontarie. Che si battono ogni giorno per trasformare piccole grandi tragedie in splendidi happy end. Edgar Meyer