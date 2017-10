Noi, gli Ogm e il mondo: intervista a Ivan Verga

Gli scienziati non sono interessati all'alimentazione umana. Interessa esclusivamente l'alimentazione che spreca una quantità inenarrabile di risorse. Noi dobbiamo produrre proteine vegetali a dismisura per alimentare un allevamento intensivo insostenibile, e solo dopo aver trasformato proteine vegetali in proteine animali con gli allevamenti intensivi, possiamo considerarle proteine nobili adatte a sfamare l'umanità. Le multinazionali del biotech hanno sperimentato di tutto ma hanno commercializzato solamente due linee produttive: mais e soia, che sono, guarda caso, gli integratori proteici necessari per incrementare l'allevamento intensivo del bestiame. Cosa sono riusciti a fare finora i biotecnologi per "migliorare" gli alimenti? Recentemente si parla del "Golden Rice", il riso arricchito con la provitamina A. Mi spiace dirlo, ma non funziona, tecnicamente: bisognerebbe mangiarne 9 kg per assicurarsi il fabbisogno giornaliero di vitamina A. Credo inoltre che questo risultato di non funzionamento sia abbastanza irriguardoso nei confronti di quei famosi 800 e passa milioni di persone che non hanno neanche un pugno di riso da mangiare al giorno. Il Golden Rice è più un caso di esperimento della scienza 'marketing' che un risultato scientifico conclamato. Ciò che hanno ottenuto finora i biotecnologi è solo di rendere le piante Ogm resistenti ai pesticidi e agli insetti parassiti. Ci ritroveremo nei piatti Ogm irrorati di prodotti chimici? Nel piatto arriveranno dosi di razione di insetticida e di pesticidi sicuramente superiori. Ma non è tutto. Non c'è solamente il problema degli Ogm applicati all'agricoltura, come la soia RoundupReady della Monsanto che è stata modificata per esprimere una caratteristica genetica che le consente di resistere a somministrazioni più elevate di glifosato, (lo stesso principio attivo chimico prodotto dalla Monsanto), con tempi di decadimento e di smaltimento dei principi attivi lentissimi. C'è addirittura il problema della proprietà insetticida della pianta. Facciamo l'esempio del mais: esiste un mais che è stato geneticamente modificato per esprimere esso stesso una proprietà insetticida, quella della tossina del Bt. Quando il fastidioso parassita - una larva di farfalla - mangiucchia le foglioline di questo mais, ne ha un colpo letale. Questa tossina infatti, all'ingestione, inibisce le funzioni digestive della larva e questa, dopo un paio di giorni, muore. Il problema è che la nocività non è solo per la larva: se noi immaginiamo che la stessa dose di insetticida che la pianta secerne direttamente è uguale da quando la pianta è alta 12 cm a quando la pianta è alta un metro e mezzo, si può ben capire la portata della capacità tossica della pianta stessa. Non è un caso che tutti i più recenti studi hanno cominciato a dimostrare che il mais Bt è letale non solo per il parassita bersaglio, la piralide, ma anche per tutti gli insetti utili. C'è da tenere conto anche di un altro aspetto: gli stessi genetisti affermano che queste caratteristiche genetiche durano lo spazio di 5/7 anni al massimo, trascorsi i quali è necessario modificare ancora la pianta perché l'insetto ha acquisito capacità di resistenza. Si può innescare una spirale senza fine. L'opinione pubblica diffida degli Ogm. E i consumatori si chiedono: chi effettua i controlli, e questi sono sufficienti? E' una bella domanda, bisognerebbe farla al Ministero della Salute. Perché è il Ministero che ha la responsabilità dei controlli nel nostro Paese. Dividerei la risposta in due. Il nostro Paese ha una rete di laboratori per il campionamento e la diagnostica degli Ogm formidabile, non ho timore a dirlo: gli Istituti Zooprofilattici. Sono strutture di eccellenza scientifica nella diagnostica del DNA modificato, sia negli alimenti che nelle sementi. Dov'è il problema? Il problema è nella testa. Al Ministero della Salute c'è una formidabile lobby che praticamente gioca dalla mattina alla sera a disattivare l'eccellenza delle sue stesse reti di controllo. Questa è una cosa intollerabile. In Italia, in questi Istituti, abbiamo un personale tecnico scientifico di prim'ordine che opera una vera rete di controllo su tutto il territorio nazionale. Nello scorso mese di febbraio il Ministero dell'Agricoltura tenta di istituire una rete di controllo ancora più intensa di quella precedentemente gestita dal Ministero della Sanità, mettendo a disposizione i NAS, gli Istituti Zooprifilattici, e molti altri. Passano quindici giorni e dal Ministero della Salute viene emanata una circolare a firma del Direttore del dipartimento di sanità pubblica e veterinaria, il professor Romano Marabelli - colui che gestì l'emergenza mucca pazza, colui che gestisce attualmente l'anagrafe bovina, che non c'è ancora - nella quale viene detto grosso modo così: ai sensi e vista la circolare del Ministero dell'Agricoltura, il ministero della Salute non è più competente in merito ai controlli sugli Ogm e quindi non ritiene più opportuno che le proprie strutture collaborino al controllo delle partite provenienti dall'estero. La malafede allo stato puro. Dico a LifeGate in anteprima che partirà una campagna precisa della nostra associazione al riguardo. Pensate che nella riorganizzazione del Ministero della Salute l'ufficio strategico che viene definito 'Novel Food', Nuovi Alimenti, non ha più un responsabile. Non c'è più perché la precedente dirigenza è stata defenestrata semplicemente per aver fatto il proprio lavoro, e cioè per aver espresso parere negativo rispetto alla commercializzazione di prodotti che non davano nessuna garanzia di sicurezza pubblica. Ora, il Novel Food verrà gestito ad interim dal dott. Marabelli, e uno dei componenti della nuova commissione dell'ufficio sarà un'accademica, tal Cinzia Caporale, che sul sito della fondazione Einaudi, alla sezione di bioetica, nella sua piccola autobiografia si definisce come "l'amica degli organismi geneticamente modificati". C'è un problema evidentemente di serietà: 'l'amica degli organismi geneticamente modificati' che viene messa a decidere... Ripeto, i controlli erano ultrasufficienti fino a sei mesi fa, dopodiché c'è stata la loro precisa disattivazione. Il Ministero della Salute ha anche recentemente tentato di portare la soglia di tolleranza agli Ogm allo 0,5%. Ci è riuscito? Noi ne abbiamo fatto una denuncia precisa alla magistratura. Il ministro dell'agricoltura ha sposato pienamente la tesi della tolleranza zero, proprio perché ai sensi della legge: c'è una legge sementiera nel Paese, che dice sostanzialmente che le sementi naturali sono naturali e quelle Ogm sono Ogm, due categorie commerciali e varietali ben distinte. Dato che nessun organismo geneticamente modificato di origine sementiera è autorizzato nel nostro Paese, non è prevista nessuna tolleranza per qualcosa che non è autorizzato. Al Ministero della Salute esiste per le sementi una struttura che fa capo alla direzione del dottor Oleari, il direttore del dipartimento prevenzione del Ministero. Tale direzione sovrintende la gestione della commissione interministeriale biotecnologie, quella che in Italia ha autorizzato 287 sperimentazioni Ogm in pieno campo. Questa commissione ha incaricato cinque esperti di varare un protocollo di monitoraggio e di campionamento delle sementi, di diagnostica, il più preciso possibile. Vediamo chi sono questi cinque signori: quattro sono accademici e uno è il vicepresidente dell'AIS, l'Associazione Italiana Sementi, dottor. Nardi. L'AIS è l'associazione che raggruppa le principali multinazionali del seme nel nostro Paese. C'è Monsanto, Sygenta, e i soliti noti delle biotecnologie. Nella commissione c'è quindi un componente che non ha nessuna natura scientifica, ma una presenza esclusivamente di pressione economica. E' con queste premesse che esce un documento scandaloso. Mentre la legge dice tolleranza zero, la commissione, attraverso una simulazione di metodo scientifico, afferma che sostanzialmente non è pensabile rilevare organismi geneticamente modificati al di sotto dello 0,5%. Hanno elevato lo zero diagnostico allo 0,5. Noi VAS non abbiamo fatto nient'altro che inviare un rapporto alla magistratura e chiedere se è possibile che in uno stato di diritto, una legge varata dal Parlamento può essere messa in discussione da un organismo tecnico che condizionerà a quel punto tutti i laboratori di campionamento e di diagnostica. La cosa ha avuto un effetto immediato, il Ministero ha immediatamente ritirato il metodo proposto dalla commissione. La cosa veramente allucinante è che tutto questo non rientra nell'automaticità del funzionamento della macchina dello stato, ma deve sempre essere "stimolata" dalle pressioni delle Associazioni, in questo caso dai Vas. Agricoltura biologica e Ogm: possono convivere? E' una risposta che non darò mai, neanche sotto tortura. Ha già risposto la Commissione Europea. C'è un rapporto bellissimo della Commissione UE, che ha incaricato l'Istituto di Ricerche di Ispra di realizzare una simulazione che è durata due anni per verificare se è pensabile la coesistenza fra agricoltura convenzionale e biologica con una minima percentuale di Ogm. Il risultato è raccapricciante. Innanzitutto perché la Commissione UE ha ricevuto questo rapporto nel gennaio del 2002 e solo grazie alla tenacia di un giornalista questo rapporto è venuto alla luce alla fine di maggio 2002, cinque mesi dopo. E in secondo luogo perché questo rapporto rivela che non è pensabile alcuna coesistenza. Il fattore di contaminazione è così veloce e decisivo che non c'è scampo né per l'agricoltura convenzionale né per quella biologica. Però Ispra si spinge più in là e dice: 'proviamo a immaginarci delle barriere invalicabili'. Giocando alla fantascienza e immaginandole emerge che queste non farebbero altro che produrre un aumento dei costi. Per la protezione della colza, ad esempio, i costi aumenterebbero del 60%. Il biotech un risultato lo sta veramente ottenendo: è quello di far lievitare a dismisura i prezzi della materia prima agricola convenzionale e biologica, che devono acquisire metodi di produzione che le difendano dagli effetti contaminanti. Ma c'è qualcosa di strepitoso che sta succedendo: gli Ogm hanno avuto il potere di contravvenire a qualsiasi legge economica, cosa che gli economisti non si sarebbero mai aspettati . La semente con il più alto valore tecnologico aggiunto, quella Ogm, è in realtà una semente deprezzata sul mercato rispetto alla semente con il minor contenuto tecnologico possibile, quella naturale. Il mercato giapponese, delle materie prime alimentari, ad esempio, paga la soia Ogm free ben 7 dollari in più la tonnellata. Un'enormità. La seconda legge economica che è stata polverizzata dagli Ogm è questa: è noto che i consumatori non decidano mai a dal punto di vista di cosa acquistano e di cosa mangiano. Sappiamo bene che tecniche di marketing precise inducono il consumatore a comprare qualsiasi cosa: ebbene, per gli Ogm non è così, i consumatori non li comprano. L'industria agrolimentare, convinta, o costretta, da un 80% di consumatori che non gradiscono cibi manipolati, ha deciso per linee di produzione totalmente Ogm free. Non è solo una fatto italiano e il trend è in costante crescita. Non siamo al raggiungimento di quell'obiettivo per cui le multinazionali e alcuni settori scientifici dicevano 'più passa il tempo, più riusciremo a convincere l'opinione pubblica'. Anzi, i grandi distributori dell'agroalimentare si sono organizzati per centralizzare in un'unica fornitura le partite acquistate di mais e di soia che serviranno per realizzare i loro prodotti di marchio. Sta succedendo veramente qualcosa di incredibile. La strada da fare è sicuramente tutta in salita, ma forse la battaglia per fermare una tecnologia Ogm che non è affidabile - la sua insicurezza ormai ha cominciato ad essere abbastanza evidente - non è così insperabile vincerla. Noi siamo molto, molto fiduciosi. Paola Magni