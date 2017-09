Noi, il popolo del “bio”

Il progetto Omiard, Organic Marketing Initiatives and Rural Devolpments, ricerca finanziata dall'UE che ha coinvolto esperti di 18 Paesi europei, dà un nuovo approfondito ritratto di chi acquista bio. Vi sono dati significativi sugli elementi positivi che inducono gli europei ad acquistare prodotti bio e sui fattori che invece rappresentano un barriera. Per i consumatori abituali di prodotti bio si tratta di un vero e proprio stile di vita, motivato dalla qualità e dalla salubrità dei prodotti. Infatti per tutti gli interpellati la più importante motivazione è la salute di tutta la famiglia, soprattutto dei più piccoli. Nell'ordine seguono motivazioni come il benessere degli animali, che vengono allevati con pratiche più naturali, e la soddisfazione di preparare cibi che abbiano un buon sapore e una buona qualità. Solo successivamente entra in campo la motivazione ambientale e il fatto che i prodotti bio possano essere più nutrienti riguardo a contenuti specifici di vitamine e sali minerali. Nelle aree urbane, nelle grandi città, si aggiungono gli elementi chiave di una nuova cultura del cibo, il valore dato all'essere "biologico" che congloba i valori positivi del "locale", del "sano", del "naturale". Invece ifattori, in ordine di importanza, che tuttora possono scoraggiare l'acquisto di cibi bio sono: il prezzo alto (per il 91%), difficoltà di trovarli (88%) e una carenza di informazione e di consapevolezza del consumatore. Non sono invece ritenuti decisivi, un po' a sorpresa, la mancanza di un logo comune e la credibilità degli enti certificatori. Le aspettative di successo per i cibi bio sono alte: si prevede nei prossimi cinque anni una continua crescita del mercato del biologico, in tutti i Paesi europei. Una crecita che passerà innanzitutto dalla riduzione dei prezzi. Ma anche con più raffinati suggerimenti per chi ama il biologico: non fare del cibo bio un prodotto d'elite, né basarsi sul confronto con i rischi del cibo convenzionale. E' bene migliorare la distribuzione, anche nei canali dei supermercati, ed è importante offrire più scelta nell'ambito degli stessi scaffali, per esempio più marche e più tipi di latticini. Non è un prodotto di nicchia, anche se il prodotto biologico è comunque e sarà sempre un prodotto "premium": un premio per noi, per gli animali e per l'ambiente.