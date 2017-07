Nolita

Nolita, sta per North Of Little Italy quell'area di Manhattan dove la giovane cantautrice Francese si è trasferita ed ha inciso questo album. Album fatto di atmosfere, che riportano certo alla sua patria, quella Francia parigina fatte di "Chanson" sussurrate, ma impregnate di forti influenze New Yorkesi. Canto tranquillo che guida gli arrangiamenti in tutte le tracce e la rendono frescamente disadorna e priva di qualunque impostazione; sei canzoni cantate in Inglese e cinque in Francese, bellissima "Que n'ai Je? (che cosa non ho) che apre l'album. Album che scopre canzoni precise e non troppo sussurrate, con uno stile freddo ma mai distaccato". Nolita è la prima pubblicazione oltreoceano, a precederla " Not going anywhere" disco da lei definito come folk molto leggero e prodotto in Francia. Su Nolita segnaliamo collaborazioni frutto della sua permanenza Americana, il chitarrista Jack Petruzzelli su "One day without" e il trombettista Avishai Cohen in "Londe Amére" (L''onda amara). 01. Que N'ai-Je? 02. Greatest You Can Find 03. Chelsea Burns 04. One Day Without 05. La Forme Et Le Fond 06. Nolita 07. Roses And Hips 08. Midi Dans Le Salon De La Duchesse 09. L'Onde Amere 10. For You And I 11. Song Of Alice Francesco Napoleone