Non buttare niente

...Tant'è che, senza vergognarsi, spesso se ne porta a casa qualcuno. Il massimo gli è capitato una volta quando, chiamato per il ritiro di rifiuti ingombranti, si è trovato davanti, sul marciapiede fuori dell'abitazione interessata, una cucina praticamente nuova. Pensando di non aver ben compreso l'indirizzo, ha chiamato l'inquilino: questi gli ha confermato invece che era tutto regolare e che gettava la cucina, dopo pochi mesi dall'acquisto, perché alla moglie non piaceva più! Il mio amico, col collega, se ne è ben guardato di gettarla: se la sono rivenduta. La seconda è stata la lettura dell'articolo di padre Alex Zanotelli. L'ultima, quella decisiva, è derivata da alcune recenti piccole esperienze personali, in quanto ho utilizzato più volte lo strumento della posta elettronica per cercare o cedere qualcosa (e qualcuno di voi lo sa bene!), avendo avuto sempre pieno riscontro. Quindi: 1 + 1 + 1 fanno 3, ed ecco che l'iniziativa è nata. Ovviamente a caricare le molle sono state motivazioni più generali: ambientali, economiche, solidali. L'obiettivo principale della lista è quindi quello di cercare di allungare il più possibile la vita degli oggetti: non più "usa e getta", bensì "usa e riusa". Aggiungo infine che per ora la lista parte con l'obiettivo di scambiare materiali, ma lo scambio, o la ricerca/offerta, può riguardare anche altro. Ad esempio, come già succede in Germania, uno può chiedere un passaggio in auto del tipo "dopodomani devo andare a Firenze: c'è qualcuno che va da quelle parti?" (a tal proposito informo che io vado ogni 2-3 settimane circa a Ravenna per lavoro, viaggiando in auto sempre da solo, e quindi ospiterei volentieri passeggeri). Si può anche cercare una baby sitter... Insomma, sapendo di avere a disposizione un consistente "parco utenti", si può richiedere/offrire di tutto. Una richiesta, sola. Lo strumento delle mail è comodissimo ed efficacissimo per divulgare notizie velocemente e a tante persone. ha però il limite dell'assenza del contatto fisico tra i navigatori. Vi chiedo quindi, per ridurre questo deficit, quando fate un annuncio, di presentarvi sinteticamente: se proprio non ci si vede in faccia, almeno cerchiamo di conoscerci un po'. Un caloroso saluto. Giuseppe Leoni P.S.: "Ogni uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle quali può fare a meno" Henry D. Thoreau Dai rifiuti una profezia. Alex Zanotelli. A Napoli, e in buona parte della Campania, la gente è sommersa dai rifiuti. Questi costituiscono una minaccia e un?emergenza (che la camorra, del resto, sa giostrare a proprio vantaggio). Si è arrivati a esportare rifiuti in Germania. In Kenya, buona parte dei rifiuti di Nairobi vengono ammassati a Mukuru, un?altura che sorge davanti alla baraccopoli di Korogocho. A dire il vero, qui arrivano soltanto i rifiuti "cattivi". Quelli "buoni", infatti, rimangono in città, dove "i ricchi" se li accaparrano per rivenderli a buon prezzo. Si può dire che a Mukuru arrivano "i rifiuti dei rifiuti". Eppure molta gente di Korogocho vive di questi rifiuti: ricuperano, riciclano, riutilizzano e rivendono quasi tutto. Fu proprio con i cenciaioli di Mukuru che feci la mia prima esperienza di missione in Kenya. Piano piano, sono nate due cooperative di riciclaggio: Mukuru "A" e Mukuru "B". La prima compera ciò che la gente riesce a raccogliere nella discarica e poi lo rivende; la seconda, invece, si avventura dentro la capitale alla ricerca dei rifiuti buoni, certamente più redditizi. Proprio in questi giorni, due miei grandi amici di Mukuru "A" ? Anthony e Irungu ?, due autentici "fiori della discarica", stanno girando per l?Italia, ospiti di Claudina, una volontaria italiana da poco rientrata, dopo 4 anni trascorsi con la gente di Korogocho. Vogliono conoscere nuove metodologie di riciclaggio per migliorare il lavoro della loro cooperativa. Pensando a loro ti dico questo. Se la gente di Korogocho potesse mettere le mani sui rifiuti di Napoli vivrebbe benissimo: ricupererebbe, riciclerebbe e rivenderebbe quasi tutto. I rifiuti che ci sommergono farebbero la fortuna di tanti poveri. Seconda cosa: noi ricchi produciamo tanti e tali rifiuti perché viviamo con uno stile di vita assurdo. Siamo il 20% della popolazione mondiale e consumiamo l?83% delle risorse della Terra. Non possiamo che produrre valanghe di rifiuti, che ci sommergono, ci spaventano, ci danno fastidio. Noi non viviamo di e sui rifiuti: cerchiamo di sbatterli il più possibile lontano da noi che li abbiamo prodotti. Terza cosa: se tutti i poveri del mondo volessero vivere come viviamo noi, con lo stesso tenore di vita, gli esperti dicono che occorrerebbero quattro pianeti Terra per ottenere sufficienti risorse e altri quattro come pattumiere. Insomma, il sistema economico odierno non è sostenibile. I rifiuti di Napoli (e tanti altri rifiuti del mondo ricco) ci dicono che dobbiamo avere il coraggio di rimettere in discussione il nostro stile di vita e ridurre i nostri consumi. Impossibile, pensano in molti. Possibilissimo, dico io. Cominciamo da cose semplici: protestiamo per gli eccessivi imballaggi, rifiutiamo di acquistare cose confezionate in chili di cartone e plastica, combattiamo la moda dell?"usa e getta", preferiamo il vetro (magari "a rendere") alla plastica, compriamo oggetti che possono essere riparati, sosteniamo un?agricoltura biologica, con il passaggio diretto dei beni dal produttore al consumatore... Ma c?è dell?altro. Apprendiamo a differenziare i rifiuti. In molti comuni questo avviene già, in altri no. Si potrebbero creare piccole cooperative, proprio come quella di Mukuru, magari formate da giovani attenti alla salvaguardia del creato. Gestire i rifiuti organici in funzione di un loro riuso in campo agricolo potrebbe essere un?ottima alternativa alla fuga dei giovani dalla campagna. E non dimentichiamo il problema politico che sta dietro i rifiuti. La qualità e la quantità dei rifiuti sono decise ?politicamente?. Perché non cominciare a implementare, a livello locale, quella che viene chiamata "Agenda 21" (un documento di intenti e obiettivi programmatici su ambiente, economia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992). Nel capitolo 28 dell?Agenda si legge: "Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le amministrazioni locali dovrebbero apprendere e acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale le informazioni necessarie per formulare le migliori strategie". E rispolveriamo il trattato di Kyoto. Chiediamo che venga firmato da tutti gli stati. Gli Usa, i più grandi produttori di rifiuti e inquinamento, si rifiutano di firmarlo... Anthony, Irungu e la loro cooperativa costituiscono una vera profezia per noi, amanti del consumismo. Ci mostrano che si può vivere anche di rifiuti e condurre una vita umana più semplice. Ancora una volta, sono i poveri a indicarci la strada per un futuro in cui la vita viene vissuta umilmente, le risorse usate con attenzione, riciclandole, non "rifiutandole". ["Nigrizia", luglio-agosto 2004]