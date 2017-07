Non di solo pane…

In tutte le culture il cibo non è solo apporto calorico necessario alla sopravvivenza ma si riveste di molteplici significati affettivi, sociali e culturali: cibo come amore, veicolato in prima istanza dal latte materno, cibo come particolare atmosfera dell'ora di pranzo in famiglia, come segno di livello sociale o di appartenenza ad un gruppo, sancita proprio attraverso le abitudini alimentari. Superata l'impostazione che vedeva nell'obesità la semplice conseguenza di una disfunzione endocrina o di una eredità di famiglia si rileva, dal resoconto preciso del consumo quotidiano abituale, che gli obesi sono tali perché mangiano troppo. Difficilmente gli obesi se ne rendono conto perché il reale problema dell'obeso è che egli non si regola in base al meccanismo fisiologico della fame/sazietà. Gli obesi infatti non si basano sugli stimoli enterocettivi per definire la sensazione di fame ma su altri, come la vista del cibo e la sua quantità disponibile; non riescono a valutare con esattezza il loro livello di sazietà e tendono a prolungare la risposta ricercata nel cibo oltre la cessazione dello stimolo. Secondo Hilde Bruch "esperienze precoci sbagliate ... turbano in questi soggetti la capacità di riconoscere le sensazioni di fame e sazietà e di distinguere la fame, o lo stimolo di mangiare, da altri segnali di malessere che a hanno a che fare con la privazione di cibo". Luisa Merati