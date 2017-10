Non è vero che sulle bollette della luce pesano le rinnovabili

L'anno scorso le bollette della luce in Italia sono aumentate di oltre l'11%, contro il 6,6% della media europea. Una zavorra per famiglie e imprese evidenziata da uno studio di Eurostat, che ha messo a confronto l'andamento delle tariffe dei principali Paesi europei tra la metà del 2011 e la metà del 2012. I costi della bolletta in Italia e in Europa L'Italia si posiziona al terzo posto, dietro Cipro (+21%) e Grecia (+15%), per gli aumenti registrati. Gli europei che pagano di più in assoluto, però, sono i danesi, seguiti da ciprioti, tedeschi e italiani. Per il gas, invece, l'andamento delle tariffe italiane risulta in linea con quello europeo: +10,6% contro +10,3%. Incentivi alle rinnovabili o alle assimilate Cip6? Mentre alcuni lobbysti asseriscono che tutto il peso sia dovuto agli incentivi alle rinnovabili (nel 2012 è stato pari a circa 10 miliardi di euro e il picco si raggiungerà nel 2016 con 12,5 miliardi), una più approfondita analisi dei costi nascosti fa emergere i dati reali. Nel 2011 i costi totali dei ritiri del GSE per l'energia CIP6 sono pari a 3,257 miliardi di euro: il 28,2% alle rinnovabili vere e proprie (918 milioni di €) e per il 72,8% alle assimilate (2.339 milioni di €), come gli inceneritori e la combustione di sottoprodotti delle raffinerie e di altri processi industriali. Adeguando i famigerati incentivi Cip6 per rinnovabili ed assimilate ai nuovi metodi di calcolo del prezzo del gas, come era stato suggerito dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas, si sarebbe potuta allegerire la componente A3 della bolletta di 500 milioni di euro. Ma un decreto dell'ultima ora dell'ex ministro Passera lo ha impedito. Le manovre sulla bolletta della luce Anche per questo l'Autorità per l'energia fu costretta nella primavera del 2012, per la prima volta, a varare una manovra tariffaria doppia: a un primo aumento del 5,8% che scattò il 1 aprile seguì un secondo incremento appena un mese dopo, del 4,3%. "C'é stato un aumento abnorme degli oneri generali di sistema, che in gran parte ha recuperato gli incentivi - spiegava il presidente dell'Autorità, Guido Bortoni, sottolineando che - stiamo scollinando, non dico che vediamo la luce, ma vediamo la sommità del monte di questi oneri". Da quest'anno la bolletta della luce comincia a scendere Da gennaio di quest'anno, comunque, il prezzo della luce ha cominciato lo stesso a scendere, dell'1,4% a gennaio e dell'1% ad aprile, grazie al calo dei costi di produzione e commercializzazione. Il periodo considerato, insomma, è stato uno dei peggiori della storia delle tariffe elettriche. In attesa che di vedere gli effetti dei 'nuovi' incentivi, le associazioni dei consumatori spingono comunque per una maggiore concorrenza. Adusbef e Federconsumatori, però, puntano il dito anche contro "l'inerzia di autorità preposte ai controlli, il cui strabismo noto a favore dei monopolisti comincia ad essere preoccupante". Liberalizzazioni chieste anche dal Codacons, secondo cui andrebbero ridotti "i vari balzelli, imposte, accise ed addizionali che incidono sulla bolletta".