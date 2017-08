Caffè e non solo

Parliamo di caffè, e magari, subito dopo, penseremmo al tè, al cioccolato... Perché è con questi prodotti che il commercio equo è nato e si è fatto conoscere, proprio perché è su questi prodotti che è più forte lo sfruttamento, nel mercato tradizionale, delle risorse del Sud da parte del Nord. Oggi però, che il commercio equo è cresciuto e si è sviluppato, è diventato fondamentale chiedersi come il consumo di un prodotto equo può entrare sempre di più a far parte delle abitudini dei consumatori italiani, come si può incidere maggiormente sui loro acquisti... Per questo è necessario trovare il modo in cui fare incontrare le produzioni e le tradizioni dei popoli del Sud del mondo con le abitudini, i gusti, le esigenze dei consumatori occidentali. E' proprio in quest'ottica di ricerca che sta lavorando in questi anni il consorzio Ctm altromercato, per sviluppare nuovi prodotti sempre più "graditi" dal mercato italiano e nello stesso tempo portatori dei valori aggiunti del commercio equo. E' così che sono nati biscotti, muesli, pasta, caramelle... e altri prodotti lavorati secondo gli usi occidentali con ingredienti equi e solidali. E quando culture diverse si incontrano, i risultati possono anche essere sorprendenti, come nel caso dello snack di cioccolato con quinoa soffiata, o dei nuovissimi cioccolatini ripieni al guaranà: vere golosità di alta qualità e alta dignità. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes