Note di speranza da Woody Guthrie

Incominciano con largo anticipo le iniziative previste per la celebrazione del centennale della nascita di Woody Guthrie, che culmineranno nel luglio 2012. Forse Woody Guthrie è stato il più grande poeta e cantautore popolare americano; di sicuro ha influenzato cantautori a loro volta divenuti maestri, a incominciare da Bob Dylan, che di lui ha detto "Per me Woody Guthrie e' stato l'anello di una catena. Come tutti noi lo siamo per altre persone. Siamo tutti anelli di una catena. C'era una grande spontaneità, una grande innocenza in lui. Un'innocenza che mi ha sempre colpito. Era quell'innocenza che io ricercavo. E dopo Woody e' scomparsa per sempre". Il disco è stato concepito e voluto da Nora, la figlia di Woody, e dal bassista Rob Wasserman, che insieme hanno selezionato pezzi mai pubblicati e di cui erano presenti solo i testi scritti da Guthrie tra il 1942 e il 1954. Wasserman ha poi creato gli arrangiamenti delle composizioni e ha chiamato a interpretarle un cast di artisti d'eccezione, fra cui Jackson Browne, Ani DiFranco, Michael Franti, Tom Morello, Van Dyke Parks, Madeleine Peyroux e Lou Reed. Note of Hope è il sesto album basato interamente su composizioni venute alla luce dopo la morte del grande folk singer americano. Prima di questo album hanno pubblicato lavori su testi inediti di Guthrie, Billy Bragg insieme a Wilco (per gli album Mermaid Avenue vol. 1 e vol. 2), la formazione di musica klezmer contemporanea The Klezmatics e la cantante folk americana Jonatha Brooke.