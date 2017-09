Note profumate all’Aromaterapia

Note inebrianti. Solubili in olio e in alcool, gli oli essenziali penetrano nel corpo fisico per inalazione e per assorbimento attraverso i pori della pelle, agendo in modo gentile ma efficace, portando sollievo, togliendo l'ansia e allentando le tensioni muscolari, favorendo in sostanza il benessere psico-fisico. Nel 1800 venne ideato, ad opera di un profumiere francese di nome Presse, un sistema di classificazione delle fragranze in base alle note musicali. Ciascun profumo a seconda delle sue caratteristiche rientra in una delle tre "note". La nota di base E' la nota bassa, caratteristica delle fragranze ricche e gravi, che si manifestano lentamente e che permangono per lungo tempo quando vengono utilizzate o diffuse. A questa nota appartengono i profumi densi, caldi e pesanti, gli oli ricavati da legni, resine e spezie. Basta annusare tali essenze per percepirne l'aroma nella parte bassa del corpo, la zona dove sono concentrate le passioni più ancestrali e istintive provenienti dall'elemento terra. Hanno un effetto tonificante e aiutano a dare stabilità e forza. Le essenze che appartengono alla nota di base sono le seguenti: basilico, cannella, cedro, cipresso, chiodi di garofano, finocchio, ginepro, incenso, legno di rosa, mirto, pino mugo, patchouli, sandalo, zenzero. La nota di cuore La nota di cuore è caratteristica delle essenze dal profumo morbido e floreale. Gli oli essenziali appartenenti a questa nota sono ricavati dai fiori, riescono a "toccare il cuore" ed hanno effetti riequilibranti e vitalizzanti. Nell'annusare queste essenze si percepisce il loro aroma all'altezza del petto, nel nostro cuore, dove è possibile sublimare gli istinti in emozioni, dove si percepisce l'amore e il nostro Io personale si amplia nella comunicazione e nello scambio reciproco con gli altri. Le essenze di cuore sono le seguenti: camomilla selvatica, geranio, lavanda vera, neroli, pino silvestre, origano, rosmarino, salvia sclarea, verbena, ylang ylang. La nota di testa Le essenze leggere e fresche, con un alto tasso di vaporazione e un profumo fruttato e aspro, appartengono alla nota di testa. Sono le essenze che in una composizione aromatica si avvertono per prime, hanno una vibrazione alta e sottile. Annusandole se ne percepisce l'aroma nella testa, la parte del corpo dove tutto diventa rarefatto ed etereo. Hanno un effetto calmante sul sistema nervoso, rendono chiare le idee e agiscono sul morale donando serenità. Le essenze che appartengono a questa nota sono le seguenti: arancio amaro, arancio dolce, bergamotto, cajeput, citronella, eucaliptus globulus, gelsomino, menta piperita, mirra, pompelmo, salvia officinalis, tea tree, timo rosso. Di seguito alcuni oli essenziali e le loro proprietà Per ogni nota vediamo ora uno specifico olio essenziale e le sue proprietà: Incenso: è una nota di base, il suo profumo è particolarmente indicato per la meditazione in quanto ha la proprietà di congiungere la materia al mondo sottile dello spirito. E' il purificatore per eccellenza, stimola l'attività mentale e calma i sentimenti tormentati. Ylang Ylang: è una nota di cuore. La forza inebriante dell'aroma ha un potente effetto liberatorio ed è dunque di grande aiuto nei problemi di repressione della femminilità, per allontanare incertezze, per dissolvere le delusioni e liberare i sentimenti bloccati. Calma, distende e rilassa. Arancio Amaro: è una nota di testa dalla fragranza agrumata e ha la proprietà di rendere la vita più semplice e gioiosa. E' un'ottima essenza per i bambini perché favorisce il sonno e ha un effetto leggermente tranquillante. E' utile per trattare disturbi nervosi, angosce ed agisce efficacemente anche sulla pelle, rassodandola, curando gli eczemi e la dermatosi. Anna Poletti