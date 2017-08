Nuad Bo Rarn o Antico Massaggio Thailandese

Nuad Bo Rarn o Antico Massaggio Thailandese, gelosamente custodito e insegnato dai monaci buddisti nei templi, da sempre considerati in Oriente roccaforte della cultura e della salute delle persone intese nella loro interezza, ha conservato a tutt'oggi la sua antica forma di sacralità. Solo da qualche decennio aperto come forma di insegnamento anche agli occidentali, questo massaggio è a tutt'oggi considerato una vera ed efficace forma di medicina preventiva. Si ritiene che il leggendario fondatore di questa antica arte sia vissuto circa 2.500 anni fa, un medico dell'India del nord conosciuto con il nome di Jivara Khumar Bhacca, in Thailandia è conosciuto come Shivago Komarpaj. Si dice che egli fosse amico, terapista e medico personale del Buddha che morì a Kusinara, la moderna Uttar Pradesh, in India alla venerabile età di 80 anni. Da qui e dal fatto che il Massaggio Thailandese fosse esclusivamente insegnato e praticato dai monaci, che erano anche i custodi delle conoscenze mediche del tempo, nasce il profondo legame fra il buddismo, la pratica della meditazione e il Massaggio Thailandese. I monaci buddisti iniziavano a praticare il Massaggio Thailandese dopo molti anni di studio e di conseguente meditazione. I loro gesti erano supportati da una profonda conoscenza dell'essere umano nella sua totalità, da una profonda consapevolezza e dalla profonda calma interiore che permetteva loro una totale compenetrazione con il corpo e con l'energia dell'assistito operando sia sul corpo fisico che su quello energetico. Il Massaggio Thailandese è una forma di terapia e di guarigione sia per chi lo riceve che per chi lo pratica. Il praticante non può prescindere, oltre che da un continuo lavoro sul proprio corpo, da un profondo stato di concentrazione e di calma interiore. Il terapeuta in pieno silenzio deve sentire, seguire la danza silenziosa del ritmo interiore e aiutare il paziente a liberare le energie latenti. Ancora oggi in Thailandia Jivara Khumar Bhacca è rispettato e onorato, oltre che come fondatore di questo potente massaggio, come padre della medicina tradizionale Thailandese e di conseguenza come un grande esperto e conoscitore delle erbe e dei minerali. Marina Cremonesi