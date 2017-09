Nudi, nell’intimità. Vestiti biologico

...Che siano i pochi centimetri quadrati del costume da bagno o i pesanti pastrani in cui ci s'imbacucca goffamente d'inverno. I vestiti sono una "seconda pelle" che copre, protegge dalle intemperie, riscalda. Che sfoggiamo per motivi estetici, culturali, rituali ed edonistici. Un lembo di stoffa ci accompagna ovunque, comunque, e l'industria della moda, economicamente prepotente in tutti i paesi ricchi, ne studia tagli, linee, colori e tendenze. La qualità più nascosta, più segreta, eppure più importante per la nostra pelle, il nostro corpo, no; quella no, la si dimentica sempre, non viene mai presa in considerazione. La qualità biologica. Che significa capacità traspirante e assorbente del tessuto, coibenza, morbidezza e piacevolezza al tatto, ma soprattutto assenza di sostanze tossiche rilasciate a contatto con la pelle. Fibre sintetiche, trattamenti chimici e colorazioni artificiali sono la norma, nell'abbigliamento moderno. Senza contare l'impatto ambientale causato all'origine dalla coltivazione intensiva delle piante richieste dall'industria tessile. In India i pastori si lamentano delle morie di pecore e capre che vanno a brucare nei campi di cotone Ogm. C'è chi dice che è colpa del fatto che sono piante transgeniche, c'è chi dice che è colpa dei pesticidi. Fattostà che sono letali. E che il 50% delle migliaia di tonnellate di pesticidi a livello globale vanno nelle piantagioni di cotone del Sud del mondo, dove regole e controlli sono labili e dove, si sospetta, vengono tollerati trattamenti inquinanti proibiti nei Paesi occidentali. A questo s'aggiunge in tutta la catena produttiva dei tessuti - un campionario di trattamenti da far invidia a un petrolchimico. Secondo un'inchiesta pubblicata su "Aam Terranuova" nel settembre 2002: cromo (utilizzato come mordente e colorante), nichel e cobalto (finissaggi e coloranti), formaldeide (finissaggio di stampa colorata), colophone, trietanolammaina (finissaggio), profumi sintetici, composti ammoniacali, composti di mercurio (antimicrobici), bagni di teflon (appretto e antipiega)… E ancora apteni, Apeo, Dtdmac, Dsdmac, Dhtmac, Edta… e nulla di tutto ciò è scritto sull'etichetta dei vestiti. In compenso ce lo si trova "impresso" sulla pelle, dato che proprio al prolungato contatto con simili sostanze s'imputa la crescente diffusione delle dermatiti allergiche da contatto. È da notare che le reazioni paiono provocate soprattutto dai colori aptenici usati per ottenere il "blu scuro", e molta parte delle persone allergiche sembrano non tollerare proprio i capi tinti di questo colore. Un'altra via, c'è. Un altro modo di pensare i vestiti. Non è (solo) una moda. È un grande investimento sulla qualità. Biologica. Come per l'agricoltura biologica qualche anno fa, stanno crescendo realtà produttive e imprenditoriali volte alla ricerca delle soluzioni più naturali, aggregando realtà produttive, agricole e industriali d'avanguardia con la sensibilità per la natura. In tutte la fasi della filiera tessile, coltivazione delle piante, produzione e raccolta delle fibre, filande, produzione d'abbigliamento e imprese di apprettatura, la natura viene rispettata seguendo nuove norme produttive e nuove strade commerciali. Il cotone è per questo la coltivazione principe, e sempre più ampie regioni nel bacino Mediterraneo sono oggi coltivate a cotone con le pratiche dell'agricoltura biologica. Dopo il raccolto, le fibre possono essere filate e tinte esclusivamente con puro indaco e trattate con processi in linea coi dettami del più grande e rigoroso standard internazionale, l'Oeko-Tex 100, che garantisce la totale assenza di rilascio per sfregamento di sostanze tossiche. Nei capi trattati con queste tinte, il colore non è mai netto, ma questo, specialmente nel caso dei jeans, non è un difetto. Anzi. Con il lavaggio si ottiene un effetto molto apprezzato, da capo vissuto. Vivo. È la vita, la chiave di tutto, il desiderio di riscoprire l'autentico rispetto della natura anche nel vestirsi, di sapere che anche il gesto dell'indossare un paio di jeans può essere latore di un messaggio culturale, e che sulla pelle portiamo la trama di una storia di armonia con l'ecosistema.