Tutti i numeri di Area C

Il 25 luglio l'Area C è stata sospesa in seguito a una ordinanza del Consiglio di Stato. Il proprietario di un'autorimessa che si trova in centro aveva presentato ricorso perché i suoi affari avevano subito un crollo. Nonostante questo, l'amministrazione milanese non si è data per vinta anche perché l'iniziativa aveva riscosso un grande successo. I numeri più importanti apparsi nell'articolo "Area C, un successo. E può rinascere" di Andrea Boitani riguardano la riduzione del traffico, degli incidenti e delle emissioni dei principali inquinanti.

Dal 16 gennaio 2012 (giorno dell'entrata in vigore) gli ingressi nella cerchia dei bastioni sono calati del 34 per cento rispetto all'anno precedente, quando era attivo l'Ecopass, mentre nell'intera area milanese il traffico si è ridotto del 6,9 per cento.