Nuova Nissan Leaf, come cambia l’auto elettrica più venduta del mondo

Della Nissan Leaf, l’auto elettrica più venduta al mondo (oltre 280mila unità) vi abbiamo raccontato in molte occasioni. Oggi, a Yokohama, Giappone, alle 2,45 italiane Nissan presenta al mondo il nuovo modello, rivoluzionato nello stile ma soprattutto arricchito con numerose tecnologie e nuovi sistemi che anticipano sempre più la guida autonoma. Commercializzata in Europa a partire da gennaio 2018 “la nuova Leaf combina una maggiore autonomia con le più avanzate tecnologie di assistenza alla guida, come il ProPilot park e l’e-Pedal, sistemi che saranno presenti anche sui futuri modelli Nissan”. Hiroto Saikawa, presidente e ceo della casa giapponese ha indicato la nuova Leaf come un tassello importante della roadmap verso il futuro della mobilità.

Design, come cambia la nuova Nissan Leaf

L’attuale Nissan Leaf (pochi lo sanno, il nome significa Leading, environmentally friendly, affordable, family car) è in vendita dal 2010 e negli anni le evoluzioni sono state soprattutto tecniche, come la recente versione da 30 kW per esempio. Questa è la prima volta da allora che la NissanLeaf cambia radicalmente stile: il frontale, il tetto, i nuovi fari a led, tutto è completamente nuovo. Anche gli interni sono stati completamente riprogettati, con materiali di maggiore qualità e un nuovo display da 7 pollici per navigatore e infotainment.

Nissan Leaf: cresce autonomia, potenza ed efficienza



Fra le novità principali il nuovo motore elettrico che adesso ha una potenza di 110 kW, pari a 150 cavalli. Il che si traduce in prestazioni ancora migliori (Nissan Leaf era già molto divertente da guidare, grazie al baricentro basso e alla notevole accelerazione). Tema molto importante per chi decide di comprare un’auto elettrica, l’autonomia sale dagli attuali 250 a 378 chilometri per il modello “standard”, mentre per fine 2018 sarà disponibile anche una versione con autonomia ancora maggiore. I tempi di ricarica della nuova Nissan Leaf variano da un massimo di 16 ore (da una presa 3 kW), a 8 ore (6 kW) fino alla ricarica rapida in 40 minuti (fino all’80 per cento).

Sulla nuova Nissan Leaf la guida autonoma è (quasi) realtà

I sistemi ProPilot sono diffusi da tempo su molti modelli del marchio giapponese. Ma è sulla nuova Nissan Leaf che offrono l’esperienza più vicina alla guida autonoma attesa fra qualche anno. Le manovre di parcheggio, per esempio, sono completamente automatizzate; basta premere un pulsante e sterzo, acceleratore, freni e cambio si attivano autonomamente per manovre veloci e semplici.

Sulla nuova Nissan Leaf si guida con un solo pedale

Si tratta di una tecnologia che permette di guidare l’auto semplicemente utilizzando un solo pedale, l’acceleratore. Si parte, si accelera, si rallenta, ci si ferma semplicemente premendo o rilasciando il pedale dell’acceleratore. Il sistema che debutta sulla nuova Nissan Leaf si chiama e-Pedal e, di fatto, accentra sull’acceleratore la maggior parte delle operazioni che si fanno quando si guida, rendendo quasi inutile la presenza del pedale del freno (che rimane ed è attivabile in qualunque momento). Nel video come funziona.

Scheda tecnica

Versione: Nuova Nissan Leaf

Prezzo: da definire

In vendita da: gennaio 2018

Motore: elettrico (110 kW); potenza totale: 150 cv

Batteria: agli ioni di litio da 40 kWh

Prestazioni: velocità max (km/h) 144

Autonomia: 378 km

Dimensioni (mm): 4.480×1.790×1.535 (lxlxa).