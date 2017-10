Nuova nata in casa Mercedes. Compatta ed elettrica

Ispirata alla sorella a motore a combustione, Mercedes Classe A E-CELL è stata presentata proprio in questi giorni al Salone di Parigi. Una cinque porte pensata per la famiglia, sicura, spaziosa e a zero emissioni. Il cuore di Classe A Il motore elettrico sviluppa una potenza massima di 70 kW (95 CV). Passa da zero a 60 km/h in 5,5 secondi. La velocità massima è regolata elettronicamente a 150 km/h. L'energia elettrica viene accumulata da due batterie ad alta tensione agli ioni di litio di dimensioni compatte e dalle prestazioni superiori rispetto a quelle delle batterie al nichel metallo idruro. In grado di accumulare complessivamente 36 kWh, con batterie completamente cariche, Classe A E-CELL raggiunge un'autonomia di oltre 200 km. Le batterie Classe A E-CELL è dotata di batterie che possono essere ricaricate presso le stazioni di carica pubbliche o collegandole a prese domestiche. Il sistema è adatto per diverse opzioni di carica: prese a 230 Volt monofase con tempi di ricarica di circa 8 ore o tramite stazioni di ricarica con un tempi di attesa intorno alle 3 ore. Un pieno di tecnologia L'elettronica di bordo è l'anima della compatta tedesca: consente ad esempio lo scambio con la stazione di carica di informazioni quali i dati relativi al contratto con il gestore dell'energia; se l'auto resta parcheggiata per un tempo prolungato, è possibile effettuare la ricarica in orari nei quali il prezzo della corrente è inferiore. È possibile inoltre, climatizzare la vettura prima dell'avviamento della vettura riscaldando o raffreddando l'abitacolo alla temperatura desiderata prima di mettersi in marcia. Un'altra funzione consente al guidatore di tenere sotto controllo lo stato del processo di ricarica e quindi l'autonomia della propria vettura, ad esempio tramite Internet o smartphone.